Эти деньги Министерство энергетики направит на реализацию 75 ключевых проектов по модернизации электрических и тепловых сетей страны в первом полугодии 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Цель масштабной программы — кардинально снизить износ критической инфраструктуры и обеспечить стабильное тепло- и электроснабжение для миллионов казахстанцев.

Итоги отбора проектов в рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов подвел директор Департамента развития электроэнергетики Асылжан Мусин.

Ключевая задача Национального проекта, утвержденного Правительством РК, — снизить уровень износа энергетических активов в стране до 40%, повысив тем самым надежность всей системы.

«Это прямые инвестиции в комфорт и безопасность каждой казахстанской семьи, в бесперебойную работу наших предприятий и в стабильное будущее нашей экономики. Мы привлекаем лучшие финансовые инструменты и делаем ставку на отечественных производителей, чтобы каждый вложенный тенге работал на благо Казахстана», - подчеркнул Асылжан Мусин на региональном энергетическом форуме Power Central Asia + China.

В рамках первого полугодия были отобраны 47 проектов по модернизации электросетей на сумму 90 млрд тенге; 28 проектов по обновлению систем теплоснабжения на сумму 120 млрд тенге.

Особый акцент в проекте сделан на поддержке национальной экономики. Обязательное использование товаров отечественного производства и активная работа по локализации новых производств в сфере электроэнергетики обеспечат создание новых рабочих мест и развитие казахстанских компетенций.