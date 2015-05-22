Казахстан как центр притяжения инвестиций

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Роза АМАНОВА
Привлечение инвестиций в экономику страны, в том числе в рамках Государственной программы по индустриальному развитию, является одной из приоритетных задач Казахстана. В этом контексте форум способствовал дальнейшему продвижению благоприят­ного инвестиционного имиджа страны и привлечению иностранных инвес­торов.
Обращаясь к участникам форума, Премьер-Министр РК Карим Масимов напомнил о том, почему инвестиции в страну должны быть приоритетом.
– Казахстан открыт для бизнеса, и это наилучшая страна в Центральной Азии для ведения бизнеса. За 24 года независимости мы создали сильную платформу для роста. За последние десятилетия экономический рост Казахстана практически удвоился, сделав его одним из 10 энергичных экономик в мире, – сказал К. Масимов.
Глава Правительства отметил, что сегодня экономика РК благодаря продуманной инвестиционной политике становится более диверсифицированной. Казахстан привлекает три четверти всех иностранных инвестиций, направляемых в Центральную Азию. И эта тенденция ускоряется. В результате страна становится более конкурентоспособной, с более позитивной экономикой.
– Мы используем период экономической нестабильности для того, чтобы продолжить наши структурные институциональные реформы, и здесь основными прио­ритетами остаются меры по улучшению инвес­тиционного климата, усилению верховенства закона, а также борьба с коррупцией, – подчеркнул Премьер-Министр.
В то же время, по его словам, в стране усили­вается развитие финансового сектора, который является одним из столпов в диверсификации экономики. Так, началась реализация новых проектов «Астана – международный финансовый центр» и «Центр превосходства», который будет повторять модель дубайского международного финансового центра.
В заключение К. Масимов подчеркнул, что Казахстан серьезно работает над созданием и обеспечением устойчивости и надлежащей среды для инвестиций и стремится к 2050 году занять мес­то среди 30 наиболее экономически развитых стран с точки зрения транспарентных методов управления страной.
В своем выступлении Премьер-Министр Литовской Республики Альгирдас Буткявичюс проинформировал о проводимых экономических и политических реформах, позволивших Литве стать одной из быстрорастущих экономик в Европейском союзе, а также о возможностях, предоставляе­мых ею инвесторам, – это надежная транспортная, логистическая инфраструктура, международные правила по транзиту грузов.
Председатель и главный редактор делового еженедельника Forbes Стив Форбс высказал мнение, что Казахстан должен принять правильные решения в монетарной политике и добиваться стабильности своей валюты.
– Казахстан сейчас находится под прессингом девальвации. Что мы должны помнить в этой ситуации? По примеру других стран необходимо организовать валютные советы, которые должны устанавливать стабильные цели для своей валюты, – рекомендовал С. Форбс, приведя в пример США, Китай, Германию, которые фокусируются на стабильности национальной валюты.
При этом С. Форбс особенно отметил успехи Казахстана в области реформирования налогообложения, приватизации, в сфере создания условий для бизнеса.
– Осталось устранить совсем немного барьеров на пути ведения бизнеса, особенно в строительных проек­тах, предстоят некоторые реформы экспорта и импорта, – сказал он. – С точки зрения начинания нового бизнеса вы также значительно улучшили условия. Инвес­торы ожидают коммерческую стабильность, возможность выполнения коммерческих контрактов, для этого создается соответствующая законодательная основа.
Вместе с тем, по его мнению, у Казахстана есть все возможности стать финансовым центром региона.
– Вы уже делаете правильные решения в фис­кальной политике, становитесь членами ОЭСР, вы также должны добиться стабильности вашей валюты, – резюмировал редактор мирового бизнес-издания.
…Если в 2008 году экономический центр находился в Индии и Китае, то, по расчетам экспертов, к 2025 году центр тяжести сместится в Казахстан. Такова точка зрения директора McKinsey Global Institute Ричарда Добб­са. Причины привлекательности нашей страны он видит в возможностях открытия торговых хабов, конкурентоспособности товаров, гибкости и энергичности населения. Все это способно превратить в будущем Казахстан в центр экономического притяжения.
Опытом привлечения инвестиций на форуме поделился генеральный директор Luxembourg for finance (Великое Герцогство Люксембург) Николя Макель. Он заметил, что высококвалифицированные специалисты его небольшой страны могут привести сообщество Люксембурга и Европы в Казахстан. А примером тому является подписанный вчера меморандум по обмену экспертными знаниями между Люксембургским агентством по трансферту технологий и Нацбанком РК.

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