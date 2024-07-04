Казахстан – Китай: вечное всестороннее стратегическое партнерство

Близкий друг и надежный партнер

Официальную программу государственного визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан открыла торжественная церемония встречи высокого гостя в резиденции Акорда.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев лично встретил кортеж Си Цзиньпина. В честь Председателя КНР перед президентским дворцом пролетели истребители Сил воздушной обороны Республики Казахстан, оставив за собой красный и желтый следы – цвета флага Китая.

Затем Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

В начале переговоров в узком составе Глава нашего государства выразил благодарность Председателю КНР за то, что он принял приглашение посетить Казахстан.

– Считаю, что Ваш визит имеет исключительное значение. Китайская Народная Республика – дружественное соседнее государство, важный стратегический партнер и один из главных союзников. С удовлетворением отмечаю, что казахско-китайские отношения, основанные на нерушимой дружбе и взаимной поддержке, развиваются беспрецедентными темпами. Я высоко ценю Ваш значимый вклад в укрепление вечного всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем. Полностью поддерживаю Вашу инициативу по выведению сотрудничества между двумя странами на новый уровень на благо наших народов, – подчеркнул Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил состояние казахско-китайского сотрудничества, которое поступательно развивается по всем направлениям.

– Китай для нас не просто добрый сосед, а близкий друг и проверенный временем на­дежный партнер. Основываясь на незыблемых ценностях общей истории, добрососедства и взаимной поддержки, мы выстроили поистине образцовые межгосударственные отношения, которые из года в год наполняются новым качественным содержанием, – отметил он.

В свою очередь Председатель Си Цзиньпин выразил благодарность Главе нашего государства за теплый прием на казахской земле.

– Уважаемый господин Президент, мой дорогой друг! – обратился он к Касым-Жомарту Токаеву. – Благодарю Вас за внимание, оказанное моему визиту. С момента вступления в должность Главы государства Вы всемерно и целеустремленно продвигаете реформы и развитие страны. Вы приняли целый пакет эффективных мер во внутренней и внешней политике. Благодаря этому заметно повышены совокупная мощь и международный авторитет Вашей страны. Мы как дружественные соседи искренне радуемся этим достижениям. В прошлом году мы с Вами встречались два раза (в Сиане и Пекине), наметили новые планы и определили магистральные направления динамичного развития китайско-казахских отношений в период «золотого тридцатилетия». Хотел бы подтвердить, что Китай всегда рассматривает отношения с Казахстаном со стратегической высоты и с учетом долгосрочной перспективы, считая Казахстан приоритетом своей внешней политики в отношениях с сопредельными странами и важным партнером в Центральной Азии. Наши воля и решимость по обеспечению китайско-казахских отношений остаются непоколебимыми и не подвержены конъюнктурным влияниям. Заверяю Вас, что Китай всегда будет надежной опорой Казахстану.

Неизменная поддержка по всем направлениям

По завершении встречи в узком формате Президент Казахстана и Председатель КНР провели переговоры с участием официальных делегаций двух государств.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает государст­венный визит Си Цзиньпина как яркое свидетельство стремления к дальнейшему углублению казахско-китайского вечного всестороннего стратегического партнерства.

– Казахстан придает большое значение укреплению уз многовековой дружбы и добрососедства с Китаем. Нашими общими усилиями по всему спектру взаимодействия налажено межгосударственное сотрудничество, которое может служить образцом двусторонних отношений. Можно уверенно заявить, что сотрудничество между странами вступило в новый «золотой период» развития. Наши связи во многом способствуют устойчивому социально-экономическому росту и повышению благосостояния двух народов. Ваше Превосходительство, гос­подин Председатель, хотел бы подчеркнуть, что Ваша личная поддержка играет решающую роль в реализации данных инициатив, – сказал Президент.

По словам Главы нашего государства, Казахстан поддерживает мирные инициативы Китая, высоко оценивает его ключевую роль и вклад в построение справедливого миропорядка в соответствии с основополагающими принципами международного права и Устава ООН.

– Мы готовы в конструктивном духе поддержать вопросы, связанные с реализацией Вашей инициативы «Построение сообщества единой судьбы человечества». Наша позиция в отношении политики «одного Китая» остается неизменной. Мы выступаем за взаимодейст­вие по борьбе с «силами трех зол» – терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Мы ценим неизменную поддержку Китая, решительно выступающего за уважение суверенитета и независимости всех стран. Сегодня Китай, как я уже сказал, является крупнейшим торговым партнером Казахстана. У нас есть все возможности, для того чтобы увеличить взаимный товарооборот. Правительство нашей страны будет упорно работать над достижением этой цели, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Председатель КНР подчеркнул, что он является свидетелем динамичного развития нашей страны, и выразил уверенность, что под руководством Касым-Жомарта Токаева казахский народ заложит основы еще более сильного и процветающего Нового Казахстана.

– Дружба наших стран пустила корни со времен древнего Шелкового пути и непрерывно развивается в течение тысячелетий. В результате 32 лет сотрудничества с момента установления дипломатических отношений наши двусторонние связи вышли на беспрецедентный уровень вечного всестороннего стратегического партнерства, лейтмотивом которого стали вечная дружба, глубокое взаимное доверие и солидарность. Хотел бы подтвердить: как бы ни изменилась международная обстановка, неизменными останутся наше стремление к сохранению дружбы, наша решимость в развитии многогранного сотрудничества, наша приверженность взаимной поддержке друг друга по ключевым вопросам и наша уверенность в достижении задач национального развития, – отметил Си Цзиньпин.

Кроме того, Председатель КНР поддержал конструктивную роль Казахстана на международной арене в качестве средней державы.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития инвестиционного сотрудничества в различных областях, включая электронную коммерцию, производство автомобилей и автозапчастей, транзитно-транспортную сферу, логистику, энергетику, сельское хозяйство, финансы и туризм.

Отметив наличие действенных механизмов развития торгово-инвестиционного сотрудничест­ва между Казахстаном и КНР, лидеры государств подтвердили готовность правительств обеих стран оказать всемерное содейст­вие успешной реализации текущих и перспективных бизнес-проектов.

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин также обменялись мнениями по вопросам углуб­ления межрегиональной кооперации и расширения культурно-гуманитарных контактов.

Глава нашего государства поддержал открытие в Казахстане филиала Пекинского университета языка и культуры и «Мастерской Лу Баня» и заявил, что расширение научно-образовательных связей между двумя странами соответствует духу вечного всестороннего стратегического партнерства.

Срединный коридор, культурные центры, филиал университета

Главы Казахстана и Китая в режиме телемоста приняли участие в церемонии отправки грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Участникам мероприятия продемонстрировали видеоролик о транзитном рейсе по маршруту Великого шелкового пути, по завершении чего Президент Касым-Жомарт Токаев и Председатель Си Цзиньпин дали старт движению грузовых паромов.

Затем президенты торжественно открыли культурные центры Казахстана в Пекине и Китая в Астане. Это знаменует новый этап в развитии гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Центры станут площадками для проведения различных культурных мероприятий, выставок, лекций и мастер-классов, направленных на укрепление взаимопонимания между народами двух дружественных стран.

Особым событием также стало открытие Касым-Жомартом Токаевым и Си Цзиньпином филиала Пекинского университета языка и культуры на базе Международного университета Астана. Сотрудничество казахстанского и китайского вузов предоставит студентам уникальные возможности для обучения и профессионального роста, будет способствовать развитию языковых навыков, межкультурной коммуникации и научных исследований.

Как ожидается, успешная реализация данных проектов станет важным шагом на пути активизации культурных и образовательных обменов, а также развития политических и экономических отношений между двумя странами.

Золотое 30-летие

По завершении двусторонних переговоров Президент Казахстана и Председатель Китая выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.

Касым-Жомарт Токаев вновь выразил искреннюю благодарность Си Цзиньпину за то, что он принял приглашение посетить Казахстан с государственным визитом.

– Безусловно, Ваш визит является поистине знаменательным событием в летописи казахско-китайских отношений. Считаю, что он также служит ярким свидетельством Вашего намерения вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень. Со своей стороны полностью разделяю и поддерживаю Ваше благородное устремление. Наши отношения с Китаем основаны на принципах добрососедства, дружбы и вечного всестороннего стратегического партнерства. Хочу подчеркнуть, что мы рассматриваем их в качестве общих ценностей и единой позиции двух стран. Действительно, контакты между Казахстаном и Китаем имеют глубокие исторические корни, – сказал Президент.

Глава нашего государства отметил, что тесные казахско-китайские торговые и гуманитарные связи испокон веков активно развивались на основе взаимной поддержки и выразил уверенность в их светлом будущем.

– Наши народы связаны священными узами согласия и единства, начало которым было положено на Великом шелковом пути. Многовековая история сосуществования наших государств свидетельствует о том, что со стороны Китая казахский народ никогда не испытывал ни зла, ни невзгод. Напротив, Китай не раз протягивал нам руку помощи. Я твердо убежден в том, что у нас всегда были, есть и будут близкие отношения и настоящая дружба, – заявил Президент Казахстана.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, вместе с Председателем Китая он и впредь будет направлять все усилия на укрепление многогранного взаимодействия между двумя странами. Состоявшиеся в Астане переговоры убедительно подтверждают эти устремления.

– Хочу отметить, что прочные политические отношения между Казахстаном и Китаем развиваются в духе взаимного доверия и поддержки. Между нами нет нерешенных вопросов. Мы намерены объединить наши силы во имя активизации торгово-экономических, научно-технических и культурно-гуманитарных связей. Только что мы с Председателем Си Цзиньпином подписали Совместное заявление, в котором обозначены важные для наших стран достижения и перспективные задачи. Китай является ведущим торговым партнером Казахстана. В прошлом году объем двустороннего товарооборота составил 41 миллиард долларов. В ближайшее время мы намерены удвоить этот показатель. Тем более у нас для этого имеется достаточный потенциал. Пекин – один из наших основных зарубежных инвесторов. За последние 15 лет в Казахстан было привлечено около 25 миллиардов долларов, – сказал Глава государства.

В 2023 году, по словам Касым-Жомарта Токаева, объем китайских инвестиций в экономику Казахстана вырос на 16% и достиг 1,8 млрд долларов. Также есть обоюдная заинтересованность в увеличении данного показателя.

– На сегодняшний день реализуются 45 проектов на общую сумму 14,5 миллиарда долларов. Всего действуют более 4 700 предприятий с китайским капиталом. В ходе переговоров также была подчеркнута важность дальнейшей реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов в сферах энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства, производства, финансов, транспорта, аэрокосмической промышленности и IT. Мы готовы создать благоприятные условия для китайских компаний, желающих освоить казахстанский рынок, – отметил Президент.

Еще одной актуальной задачей, по его мнению, является обеспечение эффективной реализации масштабных энергетических проектов.

– В настоящее время ведется строительство нефтехимических заводов на территории Казахстана. Продолжается модернизация нефтеперерабатывающего завода в Шымкенте. Приняты меры по увеличению мощности нефтепровода Казахстан – Китай. Уверен, что уже в ближайшее время данные проекты внесут свою лепту в развитие экономики Казахстана. Кроме того, в ходе визита состоялось заседание Казахско-китайского делового совета, на котором был подписан ряд инвестиционных соглашений, – сказал Глава государства.

Как подчеркнул лидер Казахстана, в ходе переговоров была отмечена необходимость активизации сотрудничества в сфере транспорта и логистики. В частности, речь шла о реализации объявленной в Астане глобальной инициативы Председателя Си Цзиньпина «Один пояс, один путь» и развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута.

– В прошлом году объем железнодорожных грузоперевозок увеличился на 22% и достиг 28 миллионов тонн. Это рекордный показатель. Транспортно-логистический потенциал наших стран значительно расширился благодаря реализации совместных проектов в сухих портах Ляньюньган, Сиань и «Хоргос – Восточные ворота». Ведется активными темпами строительство третьего железнодорожного пункта пропуска Аягоз – Бахты, – отметил Глава государства.

Он также особо упомянул состоявшуюся в рамках государственного визита Председателя КНР церемонию отправки грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Как полагает Президент, запуск данного проекта придаст новый импульс расширению транспортно-логистических связей на Евразийском континенте.

Глава государства также отметил, что были обсуждены перспективы развития сотрудничества в агропромышленном комплексе.

– В этой отрасли осуществляется ряд успешных совместных проектов. При этом особое внимание уделяется применению smart-технологий в земледелии, рациональному использованию водных ресурсов и глубокой переработке сельскохозяйственной продукции. Казахстан заинтересован во внедрении китайского опыта и инноваций, а также совместной реализации ряда инвестиционных проектов в аграрной отрасли. По итогам 2023 года экспорт сельхозпродукции из Казахстана в Китай вырос вдвое и достиг 1 миллиарда долларов. Мы рассчитываем на увеличение поставок на китайский рынок качественной натуральной мясной продукции, масличных и зерновых культур. Есть возможности нарастить объем экспорта зерна до д миллионов тонн. Пользуясь случаем, хочу выразить признательность господину Си Цзиньпину за поддержку данных мер, – подчеркнул лидер Казахстана.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, динамично развивается взаимодействие в области образования. Сегодня свыше 4 тыс. молодых казахстанцев обучаются в китайских вузах.

– Нужно отметить, что мы уделяем большое внимание подготовке квалифицированных технических специалистов, и китайские коллеги готовы оказать нам содействие. Мы договорились и дальше развивать сотрудничество в этой сфере. Растет число казахстанцев, желающих получить образование в китайских вузах. Мы рассмотрели возможности увеличения количества правительственных грантов, открытия филиалов передовых технических университетов Китая на территории Казахстана, – сказал Глава государства.

Как сообщил Президент, в ходе переговоров особое внимание было уделено культурно-гуманитарному сотрудничеству и контактам в сфере туризма. Важным шагом на пути наращивания двусторонних связей Касым-Жомарт Токаев назвал открытие в рамках визита культурных центров Казахстана в Пекине и Китая в Астане. Президент выразил уверенность, что этот шаг будет способствовать сближению наших народов и укреплению уз дружбы и добрососедства. Он также сообщил о достигнутой договоренности на постоянной основе проводить культурные мероприятия в двух странах.

– Хочу подчеркнуть, что для граждан Казахстана и Китая на взаимной основе действует безвизовый режим. Его результаты уже ощутили наши граждане, в первую очередь, жители приграничных регионов двух стран, предприниматели, туристы, молодежь и иностранные партнеры. В марте этого года в Пекине был торжественно открыт Год туризма Казахстана в Китае. В следующем году его продолжением станет Год туризма Китая в Казахстане. Убежден, что достигнутые сегодня договоренности укрепят сотрудничество между двумя странами и послужат на благо наших народов, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Далее Глава государства отметил, что в ходе переговоров также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

– Мы отметили близость наших позиций и подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления многосторонней дипломатии. Партнерство между нашими странами успешно развивается в рамках ООН, ШОС и СВМДА. Кроме того, мы договорились о продолжении диалога в формате «Центральная Азия – Китай». Мы разделяем общую позицию по мирному урегулированию международных конфликтов, стабилизации геополитической ситуации и укреплению глобальной безопасности и мира, – заявил Президент.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что высоко оценивает результаты состоявшихся переговоров с Председателем Си Цзиньпином.

– Отношения Казахстана и Китая поступательно развиваются. Мы вступили в новый этап сотрудничества. Убежден, амбициозные цели и задачи в рамках нового «золотого 30-летия» будут успешно реализованы. Все подписанные соглашения направлены на обеспечение устойчивого и безопасного развития двух государств и повышение благосостояния наших народов. Уверен, визит Председателя Китая послужит достижению этих благих целей и дальнейшему укреплению казахско-китайских отношений вечного всестороннего стратегического партнерства, – подытожил лидер Казахстана.

Председатель КНР также высоко оценил состоявшиеся переговоры, особо отметив их теплый, дружеский и плодотворный характер.

– Мы достигли договоренностей по широкому кругу вопросов, подписали Совместное заявление между Китаем и Казахстаном, наметили приоритетные направления сотрудничества. В нашем присутствии был подписан целый ряд межправительственных и межведомственных документов, касающихся торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, сельскохозяйственной, научно-технической и культурно-гуманитарной сфер. Они придадут новый импульс конструктивному развитию двусторонних отношений, – сказал лидер Китая.

Си Цзиньпин выразил уверенность, что Китай и Казахстан, двигаясь по пути модернизации, будут вместе развивать и приумножать сложившуюся добрую традицию взаимной поддержки, постоянно укреплять политическое доверие, способствовать сопряжению национальных стратегий развития, поддерживать друг друга в защите коренных интересов.

– Мы будем осуществлять эффективное взаимодействие в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Поставлена новая цель – удвоить товарооборот в кратчайшие сроки. Мы договорились непрерывно углублять сотрудничество в таких традиционных секторах, как торговля и экономика, инвестиции, индустриализация, транспортная взаимосвязанность и энергетика. Будем активно реализовывать Дорожную карту по реализации программы торгово-экономического сотрудничества, ускорим строительство Транскаспийского международного транспортного маршрута и третьей трансграничной железной дороги между нашими странами. Намерены сообща культивировать новые точки роста в таких сферах, как ключевые минеральные ресурсы, альтернативные источники энергии, научно-технические инновации, авиация и космос, цифровизация, – сказал Председатель КНР.

Отдельно в его выступлении было отмечено тесное взаимодействие КНР и Казахстана по линии многосторонних площадок, таких как ООН, ШОС, «Китай – Центральная Азия». Также он поддержал вступление Казахстана в БРИКС.

Си Цзиньпин вновь подтвердил растущую роль Казахстана в качестве средней державы мира и выразил уверенность, что наша страна может внести достойный вклад в глобальное управление.

Подписан большой пакет документов

По итогам переговоров на высшем уровне Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписали Совместное заявление.

Кроме того, в рамках визита также был подписан большой пакет межпартийных, межгосударственных, межведомственных и коммерческих документов.

Нормативно-правовая база между Казахстаном и КНР пополнилась еще 31 документом, нацеленным на развитие двустороннего сотрудничества по самым разным направлениям. В их числе: Меморандум об обмене и сотрудничестве между общественным объединением «Партия «Amanat» и Коммунистической партией Китая, Дорожная карта по реализации Программы торгово-экономического сотрудничества между Правительством РК и Правительством КНР, Соглашение между правительствами о технико-экономическом сотрудничестве.

Подписаны также меморандумы о взаимопонимании между Министерством транспорта РК и Государственным комитетом по реформам и развитию КНР по расширению трансграничной железной дороги между Казахстаном и Китаем; между Министерством транспорта РК и Министерством транспорта КНР о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания инновационных технологий и информационных систем и о порядке обмена разрешениями на осуществление международных автомобильных перевозок; о взаимопонимании по продвижению развития сотрудничества в области инфраструктуры и инженерного строительства между Министерством транспорта РК и Министерством коммерции КНР; о взаимопонимании между Министерством промышленности и строительства РК и Министерством коммерции КНР по укреплению сотрудничества в области стратегически важных минералов, используемых в чистых энергетических технологиях и другие документы.

Кроме того, меморандумы о сотрудничестве подписали Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Министерство промышленности и информационных технологий КНР, Национальный банк РК и Народный банк Китая, Министерство культуры и информации РК и Медиакорпорация Китая (China Media Group), другие государственные структуры.