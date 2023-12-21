Казахстан готов нарастить экспорт в Пакистан на 21,5 млн долларов

Об этом стало известно во время встречи министра торговли и интеграции Казахстана Армана Шаккалиева с первым заместителем министра экономических дел Пакистана Казимом Ниязом, передает корреспондент Kazpravda.kz
Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы казахстанско-пакистанского сотрудничества, в том числе дальнейшее увеличение двусторонней торговли, привлечение инвестиций, использование транзитно-транспортного потенциала.
Как отметил Арман Шаккалиев, Пакистан является важным торговым партнером Казахстана.
"Казахстан располагает большими возможностями для экспорта переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью. Это продукция нефтехимической, металлургической, пищевой, химической, машиностроительной, фармацевтической отраслей, а также транспортные средства. В целом, это 40 обработанных товаров на сумму $21,5 млн", – сказал Арман Шаккалиев.
Глава МТИ подчеркнул, что порты Пакистана – Гвадар, Карачи, Касим – представляют большой интерес для Казахстана как с позиции продвижения экспорта продукции на рынки Пакистана и Южной Азии, так и с точки зрения повышения привлекательности транзитного потенциала наших стран по выходу на рынки Персидского залива и Восточной Африки.
На сегодня есть возможность взаимных поставок сухопутными маршрутами через территории Узбекистана, Туркменистана и Афганистана и с применением морских портов через коридор Север – Юг, территорию Ирана или через Китай. Еще одно направление перевозок может проходить через Каракорумское шоссе по территориям Кыргызстана, Китая и далее в Пакистан.
По словам Казима Нияза, Пакистан готов экспортировать в Казахстан морепродукты, строительные материалы, оборудование для спорта, текстиль, сельхозпродукцию. Он пригласил казахстанский бизнес оценить инвестиционные возможности его страны.
Стороны также обсудили ход согласования проекта дорожной карты по торгово-экономическому сотрудничеству между Казахстаном и Пакистаном и договорились подписать его в следующем году.
Встреча состоялась в преддверии 12-го заседания Казахстанско-пакистанской совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которое пройдет 21 декабря в Астане.
"Товарооборот между Казахстаном и Пакистаном за январь-октябрь 2023 года составил 38,7 млн долларов США. Казахстан экспортирует в Пакистан преимущественно сушеные бобовые овощи, овес, лук репчатый, чеснок, семена льна, гречиху, просо и другие зерновые злаки. Основными товарами пакистанского импорта являются цитрусовые, картофель, лекарства, одежда", – добавили в МТИ.