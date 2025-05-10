Игра группы B состоялась в Хернинге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на vesti.kz

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Норвежцы открыли счет на шестой минуте благодаря шайбе Йоханнеса Йоханнесена, удачно сыгравшего на добивании.

Во втором периоде, на 26-й минуте Роман Старченко поразил ворота норвежцев точным броском в верхний угол ворот.

Второй и победный гол сборной Казахстана состоялся в третьем периоде. На 53-й минуте Владимир Волков поразил ворота соперников, которые считались фаворитами в этой игре.

Отметим, что помимо Норвегии соперниками сборной Казахстана являются команды Германии, Венгрии, Дании, Чехии, США и Швейцарии.

Следующий матч подопечные Олега Болякина проведут в воскресенье 11 мая против Германии. Начало в 19:20 по казахстанскому времени.

Добавим, в группе A, матчи которой пройдут в Стокгольме (Швеция) сыграют Канада, Швеция, Финляндия, Словакия, Латвия, Австрия, Франция и Словения.