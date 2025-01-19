Казахстан ограничил вывоз картофеля в третьи страны на полгода

Данная мера не распространяется на страны ЕАЭС, однако экспорт в данном направлении будет находиться под наблюдением

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По данным Минсельхоза, ввиду возросшего спроса со стороны соседних стран, в особенности Узбекистана, и высоких экспортных цен в текущем году экспорт картофеля вырос в 1,5 раза, с 411 тыс. тонн до 605 тыс. тонн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Отмечается, что ажиотажный спрос оказал влияние на внутренний рынок. Так, за последнюю неделю зафиксирован резкий рост цены у экспортоориентированных производителей (со 170 до 270 тенге).

В этой связи, в целях стабилизации цен на картофель на внутреннем рынке на заседании Межведомственной комиссии по вопросам торговой деятельности, проведенного 18 января, принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев. Данная мера не распространяется на страны ЕАЭС, однако экспорт в данном направлении будет находиться под наблюдением. Вместе с тем, учитывая складывающуюся ситуацию, 16 января т.г. полностью приостановлена выдача фитосанитарных сертификатов на экспорт.

Принятые меры нацелены на обеспечение стабильности цен на картофель, недопущение необоснованного роста цены и запрет спекулятивных действий со стороны участников рынка.

Кроме того, территориальными органами Министерства торговли и интеграции совместно с территориальными подразделениями антимонопольного органа ведется усиленный мониторинг ситуации и в случае нарушения действующего законодательства по вопросам торговой деятельности ими будут приняты незамедлительные меры воздействия на участников рынка.

По данным МСХ РК, на сегодня имеющихся запасов достаточно для полного покрытия внутренней потребности до раннего урожая 2025 года. Запасы, по состоянию на 19 января, составляют свыше 850 тыс. тонн без учета запасов в торговых сетях (600 тыс. тонн у ассоциации картофелеводов, 68 тыс. тонн в стабфондах, свыше 200 тыс. тонн в погребах в ЛПХ и мелких хозяйствах).

Валовый сбор картофеля в 2024 году составил 2,9 млн тонн (в том числе ранний урожай – 300 тыс. тонн). Импорт за 2024 год составил 56 тыс. тонн. Объем картофеля для распределения на рынок с августа 2024 года составляет 2,6 млн тонн при потребности всего населения – 1,5 млн тонн (в том числе городского 954 тыс. тонн) до сбора раннего урожая (январь-апрель). С августа по декабрь 2024 года потреблено – 844 тыс. тонн, экспортировано – 620 тыс. тонн (с января по декабрь 2024 г.). Прогнозный объем потребления на 2025 год (январь-апрель) – 675 тыс. тонн.