Астанчан приглашают на очередную сельхозярмарку выходного дня

Посетители смогут приобрести свежие овощи и фрукты, мясо, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, мёд, варенье, натуральные соки и другие товары по доступным ценам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане 5 и 6 сентября пройдут очередные городские сельскохозяйственные ярмарки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

На ярмарках будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.

Мероприятия будут проходить 5 и 6 сентября с 10:00 до 19:00 в ТЦ «Keryen Joly» по Шоссе Алаш, 35Б и в «ERA» базары по шоссе Коргалжын 96.

Для удобства посетителей рядом с местами проведения ярмарок курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 66, 81, 305, 307, 312, 317.