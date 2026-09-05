Казахстан намерен нарастить поставки сельхозпродукции в Китай

Казахстанское зерно предлагают использовать в том числе для формирования стратегических резервов КНР

Фото: министерство сельского хозяйства

Казахстан предложил Китаю расширить поставки сельскохозяйственной продукции, в том числе увеличить закупки зерновых и масличных культур. Перспективы сотрудничества обсудили в рамках 8-й Китайской конференции по торговле зерном, передает Kazpravda.kz.

Казахстанскую делегацию на конференции возглавила вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова. В ходе рабочей поездки в КНР она встретилась с главой Государственного управления по продовольствию и материальным резервам Китая (NAFRA) Лю Хуаньсином.

Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, возможности увеличения взаимной торговли и дальнейшего роста поставок сельскохозяйственной продукции.

«Китай является одним из ключевых стратегических партнеров Казахстана в сфере АПК. Географическая близость, взаимодополняемость экономик и устойчивый рост спроса на продовольствие создают прочную основу для дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества. Мы заинтересованы в системном взаимодействии, которое позволит обеспечить стабильный спрос на нашу продукцию и сформировать новые каналы ее выхода на китайский рынок», – отметила вице-министр сельского хозяйства РК Назгуль Хатепова.

По итогам 2025 года товарооборот продукции агропромышленного комплекса между Казахстаном и Китаем вырос на 36,8% и достиг 1,97 млрд долларов.

Казахстанская сторона предложила расширить перечень взаимных поставок и увеличить закупки зерновых и масличных культур, в том числе для формирования стратегических резервов Китая.

Еще одним направлением может стать привлечение китайских инвестиций в проекты по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, а также развитие агрологистики.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить работу над предложениями и усилить взаимодействие между профильными государственными органами и бизнесом двух стран.

В рамках поездки Назгуль Хатепова также встретилась с губернатором провинции Хунань Мао Вэймином. Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере продовольственной безопасности. Глава провинции также предложил расширить научно-техническое сотрудничество и обмен опытом.

#Китай #экспорт #зерно

Популярное

Все
Цифровая летопись казахского языка
День работников нефтегазового комплекса
Спортзал построили всем миром
Не смолкают струны дружбы
Школьные новоселья
Без права выезда на тротуар
Учитель нации и хранитель слова
Уходят мальчишками – вернутся мужчинами
На пике уборочной страды
Новый формат общественного представительства
Первопроходец Кумколя
Зоопарк приютил спасенного курганника
Знать свои корни и открыться миру
Казахстан и ОИЯИ: новый этап научно-технологического сотрудничества
Фейк в эпоху ИИ
В интересах общества и государства
Инвестируя высокие переделы
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Аринова Ч. С.
Белорусские мотивы
Сердце нараспев
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
Цветы учителям на 1 сентября: в Минпросвещения сделали заявление
Профессионалы подземной вахты
На все сто!
Путевки в Лигу конференций и Премьер-лигу
В трех селах ЗКО запустили водопровод за счет возвращенных активов
Интересы страны и граждан – миссия и ответственность Курултая
Первый жеребенок лошади Пржевальского родился в Центральном Казахстане
Президент Казахстана призвал устранить угрозу применения ядерного оружия
В защиту авторских прав
Цифровую домбру изобрел учитель из СКО
Театр имени Мусрепова завоевал две награды международного фестиваля в Шри-Ланке
Специалисты водной отрасли Казахстана повысили квалификацию в Европе, Азии и США
Прокуратура добилась отмены ограничений на услуги «Инватакси» в Щучинске
Казахстан и Индия объединят опыт в подготовке цифровых криминалистов
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Продавал обещания
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Челлендж в Вооруженных силах
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Уборка раньше срока

Читайте также

На пике уборочной страды
Астанчан приглашают на очередную сельхозярмарку выходного д…
Основатель Binance положительно оценил масштабы казахстанск…
По инициативе Казахстана Генассамблея ООН провозгласила Меж…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]