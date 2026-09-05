Казахстан намерен нарастить поставки сельхозпродукции в Китай

Казахстанское зерно предлагают использовать в том числе для формирования стратегических резервов КНР

Фото: министерство сельского хозяйства

Казахстан предложил Китаю расширить поставки сельскохозяйственной продукции, в том числе увеличить закупки зерновых и масличных культур. Перспективы сотрудничества обсудили в рамках 8-й Китайской конференции по торговле зерном, передает Kazpravda.kz.

Казахстанскую делегацию на конференции возглавила вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова. В ходе рабочей поездки в КНР она встретилась с главой Государственного управления по продовольствию и материальным резервам Китая (NAFRA) Лю Хуаньсином.

Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, возможности увеличения взаимной торговли и дальнейшего роста поставок сельскохозяйственной продукции.

«Китай является одним из ключевых стратегических партнеров Казахстана в сфере АПК. Географическая близость, взаимодополняемость экономик и устойчивый рост спроса на продовольствие создают прочную основу для дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества. Мы заинтересованы в системном взаимодействии, которое позволит обеспечить стабильный спрос на нашу продукцию и сформировать новые каналы ее выхода на китайский рынок», – отметила вице-министр сельского хозяйства РК Назгуль Хатепова.

По итогам 2025 года товарооборот продукции агропромышленного комплекса между Казахстаном и Китаем вырос на 36,8% и достиг 1,97 млрд долларов.

Казахстанская сторона предложила расширить перечень взаимных поставок и увеличить закупки зерновых и масличных культур, в том числе для формирования стратегических резервов Китая.

Еще одним направлением может стать привлечение китайских инвестиций в проекты по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, а также развитие агрологистики.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить работу над предложениями и усилить взаимодействие между профильными государственными органами и бизнесом двух стран.

В рамках поездки Назгуль Хатепова также встретилась с губернатором провинции Хунань Мао Вэймином. Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере продовольственной безопасности. Глава провинции также предложил расширить научно-техническое сотрудничество и обмен опытом.