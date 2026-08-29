На пике уборочной страды

На 2 сентября здесь убрано 65% зерновых с урожайностью 20–23 центнера на круг. Масличных – 38% при урожайности 14–16 центнеров с гектара. По словам Куантая Султанова, за самые продуктивные поля здесь еще не брались, так что есть уверенность, что показатель средней урожайности в хозяйстве еще подрастет.

Сегодня основная рабочая сила любого сеющего хозяйства – это полеводы. На одном из полей произ­водственного участка № 1 товарищества наблюдаем за тем, как делает очередной заход звено из девяти комбайнов. Идя по краю нивы, уборочные машины оставляют за собой ровную полосу сжатой стерни.

Со стороны их работа кажется размеренной, комбайны неспешно движутся по полю. Над каждым – облака пыли вперемежку с измельченной соломой, а это верный приз­нак того, говорят полеводы, что зерно идет сухое и качественное.

Параллельно комбайнам по полю движутся грузовики и трактора с прицепами, готовые в любой момент принять из бункера тонны свежего зерна.

Один из комбайнов сбавляет ход. За штурвалом – передовик производства ТОО «Журавлевка-1» Сергей Ламонов. Вот и сейчас Сергей Ва­лерьевич трудится на уборке, проводя в кабине своего Vector-570 день за днем. За плечами сельчанина, жителя села Капитоновка, 25 лет механизаторского стажа. За это время он научился, что называется, чувствовать поле. К примеру, помнит каждую низину, хорошо знает, где нужно немного приподнять жатку. На его памяти много хороших перемен: в хозяйстве сменилось не одно поколение сельхозтехники, которая намного облегчила механизаторский труд.

Неизменными остаются лишь крестьянское чутье и преданность своему делу. Именно опыт позволяет достигать нужного результата даже в самый непредсказуемый сезон. На самом деле, терпеливо поясняет нам Сергей Валерьевич, движутся комбайны максимально быстро, насколько позволяет плотность стеблестоя. Нужно вести технику «стык в стык», чтобы не оставить за собой даже сантиметра несжатой пшеницы.

Свой комбайн, на котором трудится уже семь лет, Сергей Ламонов называет ласточкой и, по его словам, не готов поменять на другой.

Горячая уборочная пора для механизатора начинается не с первого зерна в бункере, а с ежедневной обязательной подготовки комбайна к работе.

– Каждое утро тщательно его осматриваю, продуваю радиатор, кассеты, смазываю рабочие детали перед новой рабочей сменой, – говорит он.

Комбайнер хорошо знает, что в поле мелочей не бывает: от одной неисправности можно потерять целый рабочий день.

– Но сегодня у нас все продумано, – кивает хлебороб на стоящую на краю поля машину с дежурящей ремонтной бригадой, в составе которой наладчики и сварщики. – Простоев из-за поломок у нас не бывает, да и техника современная легко справляется с любыми уборочными объемами. Почти все процессы сегодня автоматизированы. Если датчик зафиксирует сбой, ремонтники тут же подъедут с нужными запчастями.

Для комбайнера Ламонова нынешняя страда – привычная часть года, от успешности которой зависит в том числе и его заработок. Конечно, бывают и напряженные дни, и вынужденные остановки в основном из-за непогоды. Но результат труда механизаторов и всей работы хозяйства уже хорошо заметен: уборка в ТОО перевалила экватор и движется­ к благополучному завершению.

Часть убранного урожая укладывается в гигантские полимерные мешки-«рукава», часть после переработки отправляется на близлежащие элеваторы. Уже около десяти лет в ТОО успешно применяют эту новую технологию хранения зерна.

В каждом «рукаве» можно до полугода хранить по 200 тонн зерна при влажности 20%. С каждым днем белых линий полимерных рукавов на полях хозяйства становится все больше.