На пике уборочной страды

Каждый погожий день в регионе – на вес золота, урожай необходимо собрать до последних колосьев и без потерь. В ТОО «Журавлевка-1» Буландынского района до конца уборочной остались, можно сказать, считаные дни. По словам исполнительного директора хозяйства Куантая Султанова, общая посевная площадь аграрного товарищества составила нынче 83 тыс. га, из которых зерновые размещены на 55 тыс., масличные – на 26 тыс. га.
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