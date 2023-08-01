Казахстан планирует увеличить экспорт продукции машиностроения почти в 3 раза

Правительство, Экономика
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Меры по дальнейшему развитию отрасли машиностроения рассмотрены на заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Как сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, на сегодняшний день доля машиностроения в структуре экономики Казахстана занимает 1,5%, а в обрабатывающей промышленности – 13%. В отрасли в настоящее время действует порядка 3,8 тысячи предприятий, число занятых составляет более 118 тысяч человек. 

В целом машиностроение является одной из самых динамично развивающихся отраслей обрабатывающей промышленности: если за последние 5 лет средний темп роста обрабатывающей промышленности составлял 4,5%, то машиностроение показало рост в 17,6%.

По словам министра, в рамках дальнейшего укрепления отрасли большой акцент уделяется новым проектам. Так, до 2028 года запланирована реализация 151 проекта на 1,7 трлн тенге с созданием более 24 тысяч новых рабочих мест. Среди них – предприятия в сферах железнодорожного, сельскохозяйственного, электротехнического, нефтегазового, горнометаллургического машиностроения, а также автомобилестроения. В частности, в 2023 году ожидается запуск 29 проектов на 217 млрд тенге с созданием 3,5 тысячи рабочих мест. 

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев доложил, что в целях увеличения доли казахстанского содержания в товарах на крупных нефтегазовых проектах был создан Международный центр развития нефтегазового машиностроения. В рамках его работы определено 7 товарных групп востребованной продукции на сумму порядка $400 млн, которую в перспективе смогут поставлять отечественные производители (заводы). Для этого на крупных нефтегазовых проектах внедрены механизмы поддержки местных товаропроизводителей, среди которых «Ранний тендер», «Пробный заказ» и «Контракт в обмен на инвестиции».

На заседании также выступил заместитель председателя правления Союза машиностроителей Казахстана Ерканат Маканов.

Премьер-министр подчеркнул, что за прошедшие 5 лет доля машиностроительной отрасли в экономике Казахстана увеличилась в 1,5 раза, а объем производства вырос в 3 раза и превысил 3 трлн тенге. Только за прошлый год в отрасль было привлечено свыше $470 млн иностранных инвестиций. Вместе с тем имеется большой потенциал для ее дальнейшего развития.

«Имеются значительные возможности для экспорта нашей продукции. К примеру, общий объем импорта машиностроительной продукции стран Евразийского экономического союза за 2021 год составил $141 млрд. Мы можем увеличить свою долю на этом рынке», – сказал Алихан Смаилов. 

Как отметил глава Правительства, актуальным вопросом является высокий уровень износа оборудования. В среднем данный показатель в машиностроении составляет порядка 40%. Состояние основных фондов требует значительной модернизации и реконструкции.

В этой связи Алихан Смаилов отметил необходимость обеспечить доступное финансирование, в первую очередь для малого и среднего бизнеса. В том числе по линии Фонда развития промышленности.

По мнению премьер-министра, большой потенциал развития имеется и в нефтегазовом машиностроении. Сейчас объем производства в этом секторе составляет порядка $160 млн. В то же время объем импорта превышает $1,6 млрд. 

«Разница, как видим, десятикратная. Ее нужно сокращать. Для содействия в создании новых отечественных производств в 2020 году совместно с крупными недропользователями был открыт Международный центр нефтегазового машиностроения. С учетом имеющегося потенциала и высокой заинтересованности местных производителей работу в этом направлении необходимо активизировать», – подчеркнул Алихан Смаилов. 

Глава Правительства также остановился на сельскохозяйственном машиностроении. По его словам, в настоящий момент износ парка сельхозтехники страны составляет порядка 76%. За прошлый год отечественными предприятиями было произведено свыше 15 тысяч единиц сельскохозяйственной техники. Однако этого недостаточно. 

«Аграриям нужна новая техника! Поэтому темпы производства необходимо наращивать. Для этого у нас есть все необходимые инструменты и возможности», – сказал премьер-министр. 

Вместе с тем была обозначена важность развития промышленной кооперации. Сегодня в республике успешно работают совместные предприятия с такими крупными мировыми лидерами машиностроения, как General Motors, Alstom, General Electric, Daewoo Bus, Hyundai и другими.

Ярким примером промышленной кооперации является запущенный в 2020 году завод по производству техники и автобусов в городе Сарани Карагандинской области. Его мощность – 1 200 транспортных средств в год. В предприятие инвестировано 11,9 млрд тенге, а на его площадке после выхода на полную мощность будет трудиться порядка тысячи человек.

«Эту работу надо продолжать», – подчеркнул Алихан Смаилов. 

Он напомнил, что для дальнейшего развития машиностроительной отрасли по поручению главы государства ведется разработка соответствующего 5-летнего комплексного плана. Его реализация позволит повысить производство в сфере машиностроения более чем в 2 раза, увеличить объем экспорта почти в 3 раза, инвестиций в основной капитал – в 1,5 раза, а также удвоить производительность труда.

«Благодаря поддержке государства отечественные предприятия смогут внести свой вклад в социально-экономическое развитие страны путем создания постоянных рабочих мест, открытия новых и модернизации действующих производств», – сказал премьер-министр. 

В заключение глава Правительства поручил в кратчайшие сроки согласовать Комплексный план развития машиностроения, повысить эффективность Международного центра нефтегазового машиностроения, а также проработать вопрос снижения ставки инвестиционного субсидирования с 25% до 15% на импортную сельхозтехнику, аналоги которой производятся в Казахстане.

#Смаилов #экономика #премьер-министр #экспорт #машиностроение

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