Казахстан примет юниорский чемпионат Азии по тяжелой атлетике

Спорт
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Дата и принимающий город будут названы позже, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Казахстан объявлен местом проведения чемпионата Азии-2025 по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров.

Об этом было сообщено на официальной встрече президента Казахстанской федерации Гаджи Гаджиева с главами Международной федерации Мохаммедом Джалудом Аль-Шаммари и Азиатской федерации Мухамедом Юсуфом Аль Маной.

Дата и принимающий город будут названы позже.

Также в рамках события, прошедшего в Дохе (Катар), были обсуждены вопросы развития тяжелой атлетики и укрепления сотрудничества.

#Казахстан #Спорт #юниорский чемпионат Азии по тяжелой атлетике

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