Казахстан признан самым перспективным туристским направлением в КНР

За 2024 год спрос на поездки в Казахстан среди китайских туристов возрос на 300% по сравнению с предыдущим годом

Фото: Kazakh Tourism

По информации Kazakh Tourism, Казахстан удостоен награды «Самое перспективное новое направление 2025 года». Престижная номинация вручена компании Kazakh Tourism ведущим китайским онлайн-туристким агентством Tongcheng Travel, сообщает Kazpravda.kz

Одно из ведущих онлайн-турагентств в Китае Tongcheng Travel предоставляет комплексные услуги для планирования путешествий и насчитывает более 230 миллионов пользователей. По данным платформы, за 2024 год спрос на поездки в Казахстан среди китайских туристов возрос на 300% по сравнению с предыдущим годом. Онлайн-турагентство прогнозирует, что эта тенденция сохранится и в этом году.

«По итогам Года туризма мы зафиксировали практически двухкратный рост туристов из Китая и еще более возросший интерес китайских туристов к путешествиям по Казахстану. Мы намерены поддерживать эту тенденцию и расширить сотрудничество с ведущими онлайн-платформами КНР», - отметил председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism» Кайрат Садвакасов.

В 2024 году по итогам Года отечественного туризма в КНР поток посетителей из Поднебесной увеличился на 78% по сравнению с прошлым годом и составил 655 тысяч человек. Это свидетельствует о значительном интересе к природным ландшафтам, историческим памятникам и культурному наследию страны.

Кроме того, авторитетное британское издание Lonely Planet объявил Казахстан одной из лучших стран для путешествий в этом году, также по версии CNN Travel Алматы вошел в список лучших мест для путешествий в 2025 году.