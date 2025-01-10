Казахстан признан самым перспективным туристским направлением в КНР

Китай,Туризм
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Дана Аменова
корреспондент

За 2024 год спрос на поездки в Казахстан среди китайских туристов возрос на 300% по сравнению с предыдущим годом

Фото: Kazakh Tourism

По информации Kazakh Tourism, Казахстан удостоен награды «Самое перспективное новое направление 2025 года». Престижная номинация вручена компании Kazakh Tourism ведущим китайским онлайн-туристким агентством Tongcheng Travel, сообщает Kazpravda.kz

Одно из ведущих онлайн-турагентств в Китае Tongcheng Travel предоставляет комплексные услуги для планирования путешествий и насчитывает более 230 миллионов пользователей. По данным платформы, за 2024 год спрос на поездки в Казахстан среди китайских туристов возрос на 300% по сравнению с предыдущим годом. Онлайн-турагентство  прогнозирует, что эта тенденция сохранится и в этом году.

«По итогам Года туризма мы зафиксировали практически двухкратный рост туристов из Китая и еще более возросший интерес китайских туристов к путешествиям по Казахстану. Мы намерены поддерживать эту тенденцию и расширить сотрудничество с ведущими онлайн-платформами КНР», - отметил председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism» Кайрат Садвакасов.

В 2024 году по итогам Года отечественного туризма в КНР поток посетителей из Поднебесной увеличился на 78% по сравнению с прошлым годом и составил 655 тысяч человек. Это свидетельствует о значительном интересе к природным ландшафтам, историческим памятникам и культурному наследию страны.

Кроме того, авторитетное британское издание Lonely Planet объявил Казахстан одной из лучших стран для путешествий в этом году, также по версии CNN Travel Алматы вошел в список лучших мест для путешествий в 2025 году.

#Казахстан #награда #КНР #номинация #Kazakh Tourism

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