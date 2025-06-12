Казахстан расширяет инвестиционный потенциал энергетической сферы

Энергетика
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В Минэнерго привели данные по инвестиционной картине в энергетике, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Минэнерго, в 2024 году в стране проведено более 30 заседаний Совета по привлечению инвестиций, на которых были рассмотрены энергетические проекты общей стоимостью свыше 10 млрд долларов США. При этом особое внимание уделяется стратегическим проектам, включая газовые и энергетические инициативы, реализуемые в рамках международных соглашений. Для эффективного сопровождения таких проектов действует Инвестштаб, который решает ключевые вопросы инвесторов в оперативном порядке.

В рамках Единого общенационального пула на Национальной цифровой инвестиционной платформе уже сформировано 62 проекта в сфере энергетики на общую сумму 17 трлн тенге. Из них 16 проектов на сумму более 4 млрд тенге были введены в реализацию в 2024 году. Среди них строительство СЭС в Жамбылской области, парогазовых и гидроэлектростанций, расширение ТЭЦ, а также создание завода по производству СПГ.

Для улучшения инвестиционного климата Казахстан внедряет новые механизмы, такие как Улучшенный модельный контракт в сфере недропользования, предусматривающий регуляторные и фискальные преференции, в том числе освобождение от налога на имущество и упрощённый переход от разведки к добыче.

Особое внимание уделяется возобновляемым источникам энергии. С 2018 года отбор проектов ВИЭ проводится на прозрачных международных аукционах. По состоянию на июнь 2025 года, проведены торги на 5725 МВт, в которых приняли участие компании из 13 стран. До 2027 года планируется разыграть ещё 3440 МВт, что позволит инвесторам более эффективно планировать долгосрочные проекты.

В электроэнергетике внедряется новая модель оптового рынка на базе Единого закупщика. Также разработан проект закона «О теплоэнергетике», продолжается работа по присоединению западных регионов к Единой электроэнергетической системе. Утверждённый план развития отрасли до 2035 года обеспечивает прозрачность, снижает риски и создаёт благоприятную среду для инвестиций, включая поддержку «зелёной» трансформации.

Таким образом, Казахстан демонстрирует системный подход к модернизации энергетики и созданию условий для устойчивого роста инвестиций в отрасль, резюмировали в ведомстве.

#Казахстан #энергетика

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