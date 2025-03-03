Казахстан ратифицировал соглашение с Турцией о сотрудничестве в области карантина и защиты растений

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Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений».



Текст закона публикуется в печати.

Как сообщалось ранее, ратификация будет способствовать укреплению взаимодействия между сторонами, теперь страны будут обмениваться правовыми актами, национальным перечнем карантинных вредных организмов и другими положениями, касающимися карантина и защиты растений.

Также Казахстан и Турция обязались информировать друг друга о фитосанитарной ситуации и случаях выявления и распространения карантинных вредных организмов, а также способах борьбы и контроля над ними, развивать научное сотрудничество между научно-исследовательскими институтами и организациями в области карантина и защиты растений.



Кроме того, соглашение регламентирует требования в отношении ввозимых грузов, регулирует совместные меры при осуществлении импортных и экспортных операций с подкарантинными материалами.

