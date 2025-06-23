Казахстан сохраняет лидерство в Центральной Азии по привлечению инвестиций

Инвестиции
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Казахстан уверенно сохраняет статус ведущей инвестиционной площадки в Центральной Азии, несмотря на глобальное снижение инвестиционной активности, вызванное санкциями, логистическими сбоями и инфляцией.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам первых четырех месяцев 2025 года рост ВВП составил 6%, при этом инвестиции в основной капитал увеличились на 13,7%. В 2023 году в страну привлечено около 17,4 млрд долларов США, из которых более 60% направлено в несырьевые сектора экономики. На этом фоне Казахстан сохраняет статус инвестиционно привлекательной юрисдикции, что подтверждается международными рейтингами. Агентство Fitch прогнозирует рост ВВП Казахстана до 5% в 2025 году благодаря увеличению инвестиций, потребления и расширению проекта Тенгиз.

Казахстан демонстрирует устойчивый рост, несмотря на глобальные вызовы. Ведется постоянный мониторинг эффективности господдержки и создаются условия для развития высокопроизводительных проектов. Это обеспечивает рост доверия со стороны инвесторов и способствует дальнейшему укреплению экономики.

Значительную роль в привлечении инвестиций играют специальные экономические зоны и индустриальные зоны. В настоящее время в стране действует 16 СЭЗ, в которых реализовано 403 проекта на сумму более 9,5 трлн тенге и создано свыше 30 тыс. постоянных рабочих мест. Ещё 452 проекта находятся на стадии реализации. До 2028 года на территории 55 индустриальных зон планируется реализовать 264 проекта с объемом инвестиций свыше 1,9 трлн тенге. За все время функционирования ИЗ произведено продукции на 4 трлн тенге, создано более 18,6 тыс. рабочих мест.

Важным направлением является обеспечение инфраструктуры для инвестплощадок. В течение трёх лет будут реализованы меры по обеспечению ресурсами наиболее перспективных СЭЗ и ИЗ. Вводится инструмент налогового вычета для инвесторов, самостоятельно подводящих инфраструктуру. Также рассматривается возможность долгосрочного льготного кредитования. Это создает основу для размещения высокоэффективных производств.

Дополнительно реализуется программа «Тариф в обмен на инвестиции», в рамках которой модернизировано более 12 тыс. км инженерных сетей. Принят Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов, направленный на снижение износа сетей до 40% в среднем по стране. В коммунальный сектор планируется привлечь 6,8 трлн тенге инвестиций для ремонта 86 тыс. км сетей. Развиваются инструменты финансирования: гарантийные программы БРК, синдицированное и льготное кредитование, а также расширение функционала Фонда «Даму».\

Создание гарантийных фондов открывает доступ к финансированию для широкого круга предпринимателей. Это касается как крупных инвестпроектов от 7 млрд тенге, так и МСБ. Упрощается доступ к кредитам при недостаточности залогов. Это решение позволяет вовлечь банковскую ликвидность в реальный сектор. 

Казахстан продолжает реализацию комплексных инициатив, направленных на повышение инвестиционной активности и устойчивого роста экономики, подтверждая свою роль ключевого инвестиционного центра в регионе.

#Казахстан #инвестиции

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