Минсельхоз приступил к совместным обследованиям приграничных территорий с Кыргызстаном на предмет выявления саранчи. Ранее аналогичные мероприятия были проведены на границе с Узбекистаном

Фото: пресс-служба правительства

Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы на заседании Республиканского штаба по противодействию распространению саранчи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

По информации вице-министра, на текущий момент на приграничных территориях с Узбекистаном очагов мароккской и других стадных саранчовых не выявлено.

«Сегодня мы начали совместное обследование с кыргызской стороной на участках границы с нашей стороны. Основные очаги саранчовых вредителей сосредоточены в южных регионах Кыргызстана. Однако в настоящий момент угроз миграции насекомых в направлении Казахстана не зафиксировано», — сообщил Ермек Кенжеханулы.

Кроме того, обследования продолжаются и на границе с Россией. Уже обследованы приграничные участки в области Абай и Северо-Казахстанском регионе – случаев распространения саранчовых вредителей не выявлено. В ближайшие дни – в первой и второй декадах июня, аналогичные мероприятия планируется провести в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях.

Что касается приграничных регионов Китая, то на данный момент официально подтвержденных случаев распространения саранчи на сопредельных участках не зафиксировано.

По состоянию на 2 июня обследовано 6,1 млн га площадей – это 35,6% от запланированного объема. Уже обработано 971,5 тыс. га, что составляет 46,3% от прогнозируемых 2,1 млн га площадей распространения саранчи.

В настоящее время обработки ведутся в 15 регионах. В Северо-Казахстанской области мероприятия будут начаты при появлении первых очагов вредителей. Всего задействовано 443 единицы опрыскивающей техники, регионы обеспечены необходимыми ресурсами.

По итогам заседания штаба вице-премьер Серик Жумангарин поручил оперативно перебросить технику из регионов, где основные защитные мероприятия практически завершены, в Актюбинскую и Костанайскую области – в зону с наибольшей вероятностью распространения саранчи.