Казахстан удостоился международного знака качества RCEC

Казахстан стал единственной страной в Центральной Азии, прошедшей аккредитацию системы оценки качества образования. Национальный инструмент оценки знаний школьников получил международный знак качества RCEC, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК
Прохождение аккредитации казахстанского Мониторинга образовательных достижений обучающихся (МОДО) подтверждает его надежность, достоверность и соответствие мировым стандартам. Все этапы и процедуры МОДО основаны на признанных научных подходах, которые применяются в международных исследованиях, таких как PISA, TIMSS и PIRLS.
«Прохождение аккредитации МОДО позволило нарастить потенциал и экспертизу страны в области оценивания. Нами планируется интегрировать основные принципы и подходы, проработанные в ходе трансформации МОДО, на другие уровни образования в рамках совершенствования национальной системы оценки качества образования. Это обеспечит целостное развитие системы оценивания и получения объективных данных о качестве образования по всей траектории обучения детей», – отметил председатель правления АО «Национальный центр исследований и оценки образования «Талдау» им. А. Байтұрсынұлы Магжан Амангазы.
Стоит отметить, что национальная система оценивания Казахстана может в будущем стать основой или частью совместных международных проектов в Центрально-Азиатском регионе.