Казахстан удостоился международного знака качества RCEC

Казахстан стал единственной страной в Центральной Азии, прошедшей аккредитацию системы оценки качества образования. Национальный инструмент оценки знаний школьников получил международный знак качества RCEC, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК

Фото: Минпросвещения РК

Прохождение аккредитации казахстанского Мониторинга образовательных достижений обучающихся (МОДО) подтверждает его надежность, достоверность и соответствие мировым стандартам. Все этапы и процедуры МОДО основаны на признанных научных подходах, которые применяются в международных исследованиях, таких как PISA, TIMSS и PIRLS.

«Прохождение аккредитации МОДО позволило нарастить потенциал и экспертизу страны в области оценивания. Нами планируется интегрировать основные принципы и подходы, проработанные в ходе трансформации МОДО, на другие уровни образования в рамках совершенствования национальной системы оценки качества образования. Это обеспечит целостное развитие системы оценивания и получения объективных данных о качестве образования по всей траектории обучения детей», – отметил председатель правления АО «Национальный центр исследований и оценки образования «Талдау» им. А. Байтұрсынұлы Магжан Амангазы.

Стоит отметить, что национальная система оценивания Казахстана может в будущем стать основой или частью совместных международных проектов в Центрально-Азиатском регионе.