Казахстан, СУАР и Гонконг выработают механизм совместного сотрудничества

Фото: пресс-служба правительства РК

Идею наладить сотрудничество Казахстана с Гонконгом с участием СУАР в июне этого года на двусторонней встрече предложил Серику Жумангарину секретарь парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуй. Результатом принятия идеи стала трехсторонняя встреча в Урумчи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Как отметил на встрече Ма Синжуй, СУАР готов стать мостом, соединяющим Казахстан с двумя регионами КНР, важными узлами в реализации инициативы «Один пояс - один путь».

«Казахстан является важным транспортным узлом, объединяющим Европу и Азию, это самая крупная экономика в Центральной Азии. Гонконг обладает большими преимуществами и поддержкой со стороны континентального Китая, является важным торговым и логистическим центром, граничит со многими странами. Мы можем создать механизм взаимодействия, точку стратегического и практического сотрудничества, опираясь на действующие площадки сотрудничества. Все это позволит нам наращивать инвестиции, сотрудничать в финансовой сфере, энергетике, сельском хозяйстве, повысить эффективность логистики, усилить гуманитарно-культурное сотрудничество в образовании, здравоохранении, туризме, научных исследованиях, академических обменах», — отметил Ма Синжуй.

Со своей стороны, заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин отметил, что трехсторонняя встреча открывает уникальные перспективы для взаимодействия и межрегиональной промышленной кооперации.

«Китай является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана: с участием китайского капитала реализуется около 145 инвестиционных проектов на общую сумму более $38 млрд в различных отраслях промышленности. На территории Казахстана работает порядка 5 тысяч совместных предприятий. Предлагаем создать Совет по сотрудничеству Казахстан – СУАР – Гонконг, который бы занимался выработкой конкретных предложений по активизации инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества. Первую встречу Совета предлагаю организовать в Казахстане в следующем году», — подчеркнул Серик Жумангарин.

В качестве перспективных направлений взаимодействия обозначены меры по укреплению взаимной торговли, транспортно-логистического сотрудничества, финансов, новых технологий, туризма, науки и образования.

Также вице-премьер Казахстана предложил создать совместные производства на территории Казахстана с участием гонконгского капитала, особенно в сфере глубокой переработки агросектора.

«Мы являемся крупнейшими в регионе и мире экспортерами зерновых и масличных продуктов, растут объемы экспорта животноводческой продукции. Приглашаем предприятия Гонконга и СУАР к реализации в Казахстане совместных проектов по глубокой переработке казахстанского сельскохозяйственного сырья и производства пищевой продукции, которую можно было отправлять на экспорт в Гонконг и регион Большого залива. Для системного финансирования совместных проектов на территории Казахстана, СУАР и Гонконга предлагаем учредить Совместный инвестиционный фонд со штаб-квартирой в Урумчи или Гонконге», — сказал Серик Жумангарин.

Озвучено предложение создать совместный научно-исследовательский центр в Казахстане по разработке устойчивых сортов растений и технологий для повышения урожайности. Есть готовность со стороны казахстанских компаний поставлять сельскохозяйственную экологически чистую продукцию в Гонконг, Юго-Восточную Азию, Большой залив, Юго-Восточный Китай.

Особое внимание было уделено развитию совместного туризма. Ма Синжуй предложил трем сторонам разработать совместные туристические маршруты, которые позволили бы туристам из Гонконга при посещении Урумчи заодно и посетить Казахстан. Для этого предложено сформировать регулярные авиационные и сухопутные транспортные маршруты «Казахстан-СУАР-Гонконг».

Со своей стороны Алджернон Яу отметил, что Гонконг занимает 3 место в мире среди финансовых центров. Как авиационный хаб он соединяет более 200 точек по всему миру. Есть планы по развитию хайтек на севере Гонконга.

«Мы приветствуем казахстанские предприятия, которые регистрируются в Гонконге. Им обеспечен одинаковый с гонконгскими компаниями доступ на рынки Большого залива. У Гонконга большие связи со странами ОСЕАН, и если казахстанские предприятия заинтересованы в сотрудничестве с ними, то могут сделать это через Гонконг», - заявил он.

Алджернон Яу выразил надежду на скорейшее заключение с Казахстаном Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Серик Жумангарин информировал, что Правительство Казахстана ведет активную работу над этим документом.

Казахстанская сторона также выразила заинтересованность в развитии электронной коммерции и опыте Гонконга как одного из крупнейших рынков электронной коммерции в Азии.