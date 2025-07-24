Свыше 90 тысяч грантов для поступления в вузы выделили в РК

Образование
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Заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев на пресс-конференции в Правительстве рассказал о проводимой работе в рамках поручений Главы государства по развитию сферы образования в республике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вице-премьер сообщил, что с начала года по стране открыто 172 детсада на 13 тыс. мест. Как результат, снижается очередность детей в детсады. 

В соответствии с поручением Главы государства бесплатное горячее питание получают 1,7 млн школьников. 

В их числе 99 тыс. детей из социально уязвимых слоев. На их поддержку выделено 18,4 млрд тенге. 
 
Введен новый стандарт питания: больше овощей, меньше сахара, исключены вредные продукты. По программе «Нацфонд – детям» 6,8 млн детей начислены денежные средства для их использования в перспективе на образование и жилье. 

Продолжается строительство и модернизация школ. За последние два года открыто 274 новые школы на 388 тыс. мест. В том числе в рамках Нацпроекта «Комфортная школа» - 115 школ. Ведется строительство еще 177 школ.  

«Согласно указанию Президента проводится комплексная реновация 245 школ. Это позволит приблизить стандарты общеобразовательных школ к комфортным школам. В результате улучшаются условия обучения более 95 тыс. учеников»,  - добавил Ермек Кошербаев.

Вдвое увеличены стипендии студентов и финансирование колледжей. 

В этом году для поступления в ВУЗы выделяется 93 тыс. грантов, включая магистратуру и докторантуру. Открыто 24 филиала ведущих зарубежных университетов.

Благодаря вводу новых общежитий дефицит мест сокращен на 72%. В результате в настоящее время снята острота данного вопроса. Эта работа будет продолжена.

#Образование #гранты

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