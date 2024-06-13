Казахстан выиграл медальный зачет ЧА по велоспорту на шоссе

В Алматы завершился чемпионат Азии по велоспорту на шоссе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Команда Казахстана завоевала на нем 15 медалей. В активе сборной шесть золотых, три серебряных и шесть бронзовых наград.

В медальном зачете казахстанские велогонщики заняли первое место.

На втором месте Тайбэй (два золота, одно серебро).

Тройку лучших замкнула Южная Корея (два золота).