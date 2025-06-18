Казахстан завоевал «бронзу» на этапе Кубка Азии по стрельбе из лука

Спорт
90

Казахстану противостоял Бангладеш

Фото: НОК РК

В Сингапуре продолжается этап Кубка Азии по стрельбе из лука, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В рамках турнира состоялся матч за бронзовую медаль в стрельбе из блочного лука среди женских команд. 

Казахстану противостоял Бангладеш. Встреча завершилась победой наших спортсменок (230:224). Команду представили Адель Жексембинова, Роксана Юнусова, Виктория Лян.

За «золото» ЧА будут бороться Индия и Малайзия.

Отметим что в полуфинале наша сборная уступила Индии с разницей в одно очко - 229:230.

#Казахстан #стрельба из лука #бронзовая медаль

Популярное

Все
Что мешает развитию пчеловодства?
Крепкий выпуск «Арыстана»
Тариф почти как в столице
Почему приборы не «кашляют»?
Регион укрепляет связи с Поднебесной
Чек-лист для защиты от взломщиков
Цифровая карта и новые больницы
Суд потребовал наказать ЧСИ за незаконный арест счетов костанайца
Пример созидательного стратегического партнерства
Транзитные коридоры, ритейлеры, маркетплейсы
Машину сделает машина
По пути практического сотрудничества
На границе появится новая объездная дорога
И учебная практика, и забота о будущем
У АПК есть потенциал для глубокой переработки сырья
В Алматы завершился питчинг кинопроектов
На страже жизни
По волнам памяти
В Улытау засеяно более 32 тыс. га
Отношения динамично развиваются
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый завод открыли в Атырау
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
«Будто не слышат сирены»: водителей наказали за отказ пропустить спецавтомобили в ВКО
Мировой успех художника из Петропавловска
ИИ управляет природными рисками
Под сенью Вечно Синего Неба
Кого коснется амнистия к 30-летию Конституции – Мажилис принял закон
Инструменты ИИ будут использовать для обработки и анализа статданных в Казахстане
Председатель КНР Си Цзиньпин совершит визит в Казахстан
Токаев провел встречу со спикерами парламентов стран – участниц ТюркПА
Госаудит выявил нарушения на всех этапах процесса обеспечения лекарствами
Премьер-министра Словакии торжественно встретили в Акорде
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Робертом Фицо
Выступление у озера Копа
С востока на запад
Атомная энергетика: реалии и перспективы
Международная летняя онлайн-школа стартовала в Шымкенте
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Назначен новый министр обороны Казахстана
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав

Читайте также

Обновленный закон о физкультуре и спорте вступил в силу в К…
Казахстанец с первого места вышел в плей-офф Кубка Азии по …
Дзюдоист Мейрлан Максим с победы стартовал на ЧМ в Венгрии
Турнир по тактическому многоборью выявил сильнейших среди к…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]