Фото: НОК РК

В Сингапуре продолжается этап Кубка Азии по стрельбе из лука, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В рамках турнира состоялся матч за бронзовую медаль в стрельбе из блочного лука среди женских команд.

Казахстану противостоял Бангладеш. Встреча завершилась победой наших спортсменок (230:224). Команду представили Адель Жексембинова, Роксана Юнусова, Виктория Лян.

За «золото» ЧА будут бороться Индия и Малайзия.

Отметим что в полуфинале наша сборная уступила Индии с разницей в одно очко - 229:230.