Казахстан завоевал «бронзу» на этапе Кубка Азии по стрельбе из лука
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Казахстану противостоял Бангладеш
В Сингапуре продолжается этап Кубка Азии по стрельбе из лука, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
В рамках турнира состоялся матч за бронзовую медаль в стрельбе из блочного лука среди женских команд.
Казахстану противостоял Бангладеш. Встреча завершилась победой наших спортсменок (230:224). Команду представили Адель Жексембинова, Роксана Юнусова, Виктория Лян.
За «золото» ЧА будут бороться Индия и Малайзия.
Отметим что в полуфинале наша сборная уступила Индии с разницей в одно очко - 229:230.