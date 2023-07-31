Казахстанец получил стипендию в лучшем университете США по разрешению споров и активно развивает медиацию на международном уровне

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Аманжолова Айман
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Алиби Акылас –  казахстанский юрист, специалист по разрешению споров, профессиональный медиатор, получивший степень магистра в Pepperdine University - университет № 1 по специализации “Разрешение споров” в США, бывший лектор по гражданскому и гражданско-процессуальному праву КазНУ, а также член международных организаций в области медиации и арбитража.

В интервью Казахстанской правде Алиби рассказал, как получить стипендию в престижном американском университете и выбрать востребованную профессию.

Алиби Акылас вырос в среднестатистической казахстанской семье в городе Астана. В 18 лет поступил на юридический факультет КазНУ и с первого курса начал свою юридическую карьеру. Также, будучи студентом, устроился в крупнейшую юридическую фирму Казахстана «GrataInternational».

«Честно говоря, я никогда не думал, что получу стипендию и буду учиться в Америке. Для обычного казахстанского студента в мое время это было за гранью реальности. Многие мечтали поехать на учебу по программе «Болашак», но я этот вариант не рассматривал, так как свобода выбора для меня превыше всего. У нас почему-то был стереотип, что наше образование и опыт работы зарубежом никому не нужен. При этом я часто работал с иностранными клиентами, и мне было очень интересно, как устроена законодательная и судебная система в других странах».

В 2018 году Алиби устроился на работу в компанию «Большой Четверки» Deloitte – крупнейшая в мире международная компания, предоставляющая консалтинговые и аудиторские услуги по всему миру.

«Во время работы в Делойте мой интерес к зарубежному рынку возрос еще больше.  Я всегда считал, что для успешного развития необходимо перенимать успешный международный опыт. Знаю, что некоторым сотрудникам удалось оформить трансфер из казахстанского офиса и уехать на работу в Европу и США. Однако для юристов эта возможность не так распространена, ведь в каждой стране своя законодательная система и для того, чтобы практиковать права зарубежом нужно получить образование и лицензию».

В 2019 году Алиби едет в путешествие в США, где ему удается оценить все возможности этой страны, и он решает получить заветное американское образование.

«Как только я начал детально изучать сферу американского образования, я узнал, что здесь есть большое количество стипендий. В США стипендии бывают 2 видов: “needbased” (по финансовой нужде) и “meritbased” (на основе заслуг). Для иностранцев в большинстве случае доступен только второй вариант. В расчет также берутся все заслуги и достижения в родной стране. У меня был хороший набор достижений, так как, работая в Казахстане, я был очень активным на профессиональном поприще: участвовал в конференциях, читал лекции в университете, выступал ментором на конкурсах, проводил вебинары и публиковал статьи. Именно моя профессиональная активность помогла мне получить стипендию на основе моих заслуг. Поэтому мой совет всем тем, кто мечтает поступить зарубеж – будьте активными в своей стране и не упускайте возможностей проявить себя. Это обязательно принесет свои плоды».

Во время учебы Алиби удалось стать финалистом конкурса и получить дополнительную стипендию от Фонда по борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией труда.

«В США для студентов часто проводятся различные конкурсы, где нужно написать эссе, подготовить и презентовать какой-либо проект, предложить оригинальное решение проблемы. Я считаю, что такие возможности упускать не стоит».

После окончания учебы Алиби остановил свой выбор на медиации и альтернативном разрешении споров как одном из наиболее перспективных направлений.

«На самом деле в разрешении споров я работаю уже около 10 лет. Мне всегда нравилось помогать людям приходить к общей договоренности способствовать урегулированию конфликтов. В Казахстане много лет я ежедневно работал с судебной системой. В США я также ходил на судебные заседания и сделал для себя вывод, что в обеих странах одна проблема - судебная система нагружена до предела, что в свою очередь, влияет на качество и сроки рассмотрения дел. Еще в Казахстане я задумался, что в первую очередь, конфликты нужно пытаться урегулировать без суда. При этом там, где есть проблема – всегда большие возможности, потому что эту проблему нужно решать. Именно поэтому я хотел бы связать свою жизнь с медиацией и другими альтернативными разрешениями споров. Сейчас я развиваю свой ютуб-канал, где беру интервью у профессионалов в области альтернативного разрешения споров и стараюсь популяризировать эти методы среди обычного населения».

Алиби поделился важными советами для тех, кто хочет поступить в США и найти себя в профессиональной сфере.

«Самое главное - будьте активными в своей стране и не упускайте возможностей проявить себя. Лучшее вложение – это вложение в самого себя. Рано или поздно это обязательно принесет свои плоды. Также не зацикливайтесь на одной области. Смотрите шире и всегда на перспективу. Не бойтесь пробовать, ведь у того, кто пробует, всегда есть шанс, что может получиться».

#США #Образование #юрист

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