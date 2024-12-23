Казахстанец выиграл на юношеском чемпионате Азии по тяжелой атлетике

Представитель команды Казахстана по тяжелой атлетике Акжол Курманбек завоевал золотую медаль чемпионата Азии среди юношей в Дохе (Катар), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Фото: НОК РК

Ему не было равных в весовой категории до 73 килограммов.

В сумме двоеборья Акжол поднял 316 (141+175) килограммов. Стоит отметить, что в «толчке» и сумме казахстанец установил рекорды мира.

Второе место занял Бобурмирзо Ёкубов (Узбекистан) - 300 (136+164) килограммов. Замкнул тройку лучших Дидарбек Джумабаев (Туркменистан) - 298 (127+171) килограммов.