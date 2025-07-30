Казахстан выиграл у девятикратных чемпионов Олимпиады и завоевал историческую «бронзу» командных соревнований по мужской шпаге на чемпионате мира в Тбилиси, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: Министерство туризма и спорта

Сегодня национальная сборная Казахстана по фехтованию показала свой исторический максимум - вышла в полуфинал чемпионата мира, выиграв у действующих чемпионов мира из Италии.



Кирилл Проходов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов и Эльмир Алимжанов в схватках за финал уступили в один укол олимпийским чемпионам Токио и серебряным призерам Олимпиады в Париже японцам.



В битве за бронзовую награду казахстанские спортсмены встретились с девятикратными олимпийскими чемпионами – сборной Франции.



В рамках реализации поручений Главы государства по привлечению международных тренеров мужская и женская сборные по сабле с этого года начали работать с приглашенными тренерами и консультантами по новой методике.

Министерством туризма и спорта продолжится системная работа по внедрению международного опыта, повышению квалификации отечественных спортсменов и реализации государственной политики по повышению медального зачета страны и развитию спортивной отрасли.