Казахстанцы примут участие в фестивале «Славянский базар»

Культура
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Министр культуры и информации Аида Балаева встретилась с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Беларусь в Казахстане Алексеем Богдановым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

Приветствуя гостя, Аида Балаева выразила заинтересованность в укреплении двустороннего сотрудничества, чему способствует подписанный сторонами план мероприятий в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества.

Стороны обсудили предстоящие совместные мероприятия, в частности, возможность проведения Дней культуры Беларуси в Казахстане, в рамках которых Аида Балаева предложила расширить формат, включив в программу, помимо традиционных концертов и выставок, мастер-классы, творческие встречи, научные конференции и другие формы взаимодействия в области культуры.

Параллельно в Беларуси пройдут Дни казахстанского кино в рамках кинофестиваля «Лістапад». В настоящее время прорабатываются детали, уточняется перечень фильмов. Кроме того, казахстанские артисты примут участие в Международном фестивале «Славянский базар», который пройдет 10-11 июля в Витебске.

В завершении встречи Аида Балаева отметила заинтересованность Казахстана в углублении сотрудничества между музеями, театрами и архивными службами наших стран, а также в совместном кинопроизводстве и концертной деятельности. Стороны договорились создать рабочую группу для координации совместных мероприятий. Это, по мнению участников встречи, будет способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания между народами Казахстана и Беларуси.

#Казахстан #Беларусь

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