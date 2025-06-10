Министр культуры и информации Аида Балаева встретилась с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Беларусь в Казахстане Алексеем Богдановым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

Приветствуя гостя, Аида Балаева выразила заинтересованность в укреплении двустороннего сотрудничества, чему способствует подписанный сторонами план мероприятий в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества.

Стороны обсудили предстоящие совместные мероприятия, в частности, возможность проведения Дней культуры Беларуси в Казахстане, в рамках которых Аида Балаева предложила расширить формат, включив в программу, помимо традиционных концертов и выставок, мастер-классы, творческие встречи, научные конференции и другие формы взаимодействия в области культуры.

Параллельно в Беларуси пройдут Дни казахстанского кино в рамках кинофестиваля «Лістапад». В настоящее время прорабатываются детали, уточняется перечень фильмов. Кроме того, казахстанские артисты примут участие в Международном фестивале «Славянский базар», который пройдет 10-11 июля в Витебске.

В завершении встречи Аида Балаева отметила заинтересованность Казахстана в углублении сотрудничества между музеями, театрами и архивными службами наших стран, а также в совместном кинопроизводстве и концертной деятельности. Стороны договорились создать рабочую группу для координации совместных мероприятий. Это, по мнению участников встречи, будет способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания между народами Казахстана и Беларуси.