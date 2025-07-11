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В Казахстане с начала следующего года запустят Единую цифровую платформу по коллективному управлению правами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

По информации вице-министра юстиции Ботагоз Жакселековой, она призванна изменить взаимодействие правообладателей с организациями, управляющими авторскими и смежными правами. Инструмент позволит авторам и создателям контента в онлайн-режиме отслеживать использование своих произведений, контролировать начисление и распределение вознаграждений, а также получать прозрачную отчетность.