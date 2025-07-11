Внедрение цифровой платформы позволит автоматизировать процесс и сделать его прозрачным
В Казахстане с начала следующего года запустят Единую цифровую платформу по коллективному управлению правами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства
По информации вице-министра юстиции Ботагоз Жакселековой, она призванна изменить взаимодействие правообладателей с организациями, управляющими авторскими и смежными правами. Инструмент позволит авторам и создателям контента в онлайн-режиме отслеживать использование своих произведений, контролировать начисление и распределение вознаграждений, а также получать прозрачную отчетность.
«Сегодня большое количество авторов, их наследников жалуются, что им не выплачиваются или не в полном объеме положенные вознаграждения. Внедрение цифровой платформы позволит с одной стороны автоматизировать этот процесс и сделать его прозрачным для авторов и их наследников. Они могут видеть, сколько раз, где и какое произведение исполнялось. С другой стороны мы защищаем интересы владельцев кафе, ресторанов, которые должны понимать, какое количество раз то или иное произведение было проиграно и выплату какого вознаграждения должны они осуществлять», — отметила Ботагоз Жакселекова.