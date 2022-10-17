Фото: t.me/aimagambetov
Образование

Казахстанские школьники победили с рекордом на Всемирных соревнованиях по робототехнике

Казахстанские школьники одержали победу и установили рекорд на Всемирных соревнованиях FIRST GLOBAL CHALLENGE по робототехнике в Женеве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал министра просвещения РК Асхата Аймагамбетова.

«Связался с детьми по телефону и поздравил их. Они набрали наибольшее количество баллов, соревнуясь со сверстниками из 167 стран мира.   

Этот чемпионат по робототехнике является одним из самых престижных во всем мире. Победа дает школьникам возможность поступить в ведущие мировые вузы», – поделился министр.

Сборную нашей страны представляли 5 школьников от 15 до 17 лет. Все они победители Национального турнира FIRST Global Challenge.

Школьники на протяжении трех дней провели 16 игровых матчей, не проиграв ни одного и установив рекорд по количеству баллов.

«Помимо первого места в чемпионате казахстанская сборная выиграла золотую медаль Al-Khwarizmi «За блестящую поддержку», оказанную командам из других стран, а также специальную премию JUDGES AWARD за выдающиеся инженерные решения в создании робота.

Поздравляю наших ребят с высокими достижениями! Желаю новых успехов и дальнейших высот! Накануне Дня Республики вы порадовали нас хорошими новостями.

Уверен, что ваш пример станет стимулом для других школьников. Также благодарю учителей, тренеров и родителей талантливых детей за поддержку», – написал Аймагамбетов. 

Министерство просвещения и далее будет создавать возможности для развития цифровых компетенций и навыков у школьников. За последние 3 года в стране открылась 41 IT-школа, где сейчас обучаются 55 тысяч детей. В школах открыты порядка 3 тысяч кабинетов робототехники. 

Президент уделяет особое внимание цифровизации в сфере образования. Спецификой IT-школ является специализация в области IT-технологий, ранняя профилизация, углубленное изучение робототехники, программирования и 3D-моделирования. И с каждым годом количество IT-школ будет увеличиваться, заверил глава Минпросвещения. 

«Кстати, в июле этого года сборная страны уже участвовала и победила на двух британских внесезонных олимпиадах FIRST Tech Challenge UK and Ireland. Тогда школьники смогли установить абсолютный рекорд соревнований, выиграв 19 из 20 игр, а также получили сразу 3 номинации от членов жюри», – напомнил о достижениях юных казахстанцев министр. 

FIRST входит в Перечень олимпиад, рекомендованных Министерством просвещения РК.

 

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