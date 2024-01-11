Спасатели эвакуировали замерзающих граждан Кыргызстана из неисправного автобуса

11 января в 11:00 часов сломавшийся автобус остановился в Актюбинской области на автодороге республиканского значения «Самара-Шымкент» по пути следования из Кыргызстана в Россию, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации МЧС, внутри автобуса находилось 30 пассажиров - граждан Кыргызстана.

«Силами ДЧС и местных исполнительных органов пассажиров эвакуировали в кемпинг в городе Хромтау. В медицинской помощи они не нуждались», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в МЧС рекомендовали гражданам не выезжать на дорогу при ухудшении погодных условий и введении ограничений на движение автотранспорта на дорогах.

Напомним, аналогичная ситуация произошла и в другом населенном пункте Актюбинской области. Сегодня на трассе Карабутак-Костанай вблизи поселка Талдысай патрульные обнаружили пассажирский автобус с группой иностранцев, который из-за сильных морозов вышел из строя.