Казахстанские теннисисты взлетели в юниорском рейтинге ITF

Международная федерация тенниса (ITF) представила обновленную версию мирового юниорского рейтинга в одиночном разряде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана

Фото: пресс-служба ФТК

У юношей Амир Омарханов благодаря успешному выступлению на турнире в Таиланде занимает теперь 57-е место (+42).

Улучшили позиции: Даниал Рахматуллаев – 114 (+2), Виталий Зацепин – 154 (+16). Ерасыл Ердильда сохранил за собой 234-е место, Ильяс Маратулы поднялся на 244-е, Зангар Нурланулы остался на 331-й строчке.

У девушек Асылжан Арыстанбекова поднялась на 19 пунктов по сравнению с прошлой неделей и теперь занимает 66-е место. Айя Нупбай – 204-я, Полина Слепцова – 230-я.