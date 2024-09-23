Казахстанские теннисисты-юниоры отличились на командном чемпионате Азии

Теннис , Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

В Шымкенте завершился финальный этап ATF 12&U Team Competition, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В турнире приняли участие 12 сильнейших сборных команд мальчиков и девочек из Азии, в том числе Казахстана, Китая, Кореи, Ирана, Таиланда, Китайского Тайбэя, Индии, Вьетнама, Сирии, Пакистана, Саудовской Аравии, Ливана, Индонезии, Узбекистана, Шри-Ланки и Филиппин.

По итогам недельного соревнования теннисистки РК во главе с капитаном Зариной Джумаджановой заняли третье место.

«В матче за бронзу казахстанки обыграли одну из сильнейших сборных Азии - команду Китая со счетом 2:1. На старте Полина Лазаренко обыграла Ян - 6:2, 6:4, Айым Канагатова уступила Ванг - 5:7, 4:6, а в решающей парной игре Лазаренко в дуэте с Адемой Альселпуловой обыграли Ванг/Жанг - 6:4, 6:2. Чемпионкой турнира стала сборная Кореи, обыгравшая Китайский Тайбэй со счетом 3:0», – рассказали в федерации. 

У мальчиков победа сенсационно досталась команде Индонезии, которая разгромила Корею - 3:0. Бронза на счету Китайского Тайбея. Казахстанцы заняли пятое место.

#Азия #теннис #чемпионат #команда #юниоры #ФТК

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