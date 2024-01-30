Казахстанский актер получил награду за лучшую мужскую роль в Африке

Заслуженный деятель Казахстана Кайрат Кемалов вошел в число победителей кинофестиваля YARHA Festival в Камеруне, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба ГЦПНК

По информации Госцентра поддержки национального кино, известный казахстанский актер Кайрат Кемалов, сыгравший в художественном фильме «Ақ боз үй», удостоился награды в столице Камеруна Яунде. Это экранизация одноименного романа известного казахстанского писателя Смагула Елубая.

Кинокартина рассказывает реальную историю об испытаниях, выпавших на долю жителей казахского аула в 30-х годах прошлого века. Фильм режиссера Бегарса Елубая повествует об истории одной семьи. Кайрат Кемалов сыграл роль бия Пахраддина. Фильм получил положительные отзывы местных зрителей. Пришедшие на просмотр высоко оценили игру актеров отечественного кино.

Напомним, что и на международном кинофестивале тюркского мира KORKUT ATA в турецком городе Бурса Кайрат Кемалов также удостоился награды за лучшую мужскую роль.