Казахстанский актер получил награду за лучшую мужскую роль в Африке

Культура, Кино
32
Аменова Дана
Корреспондент

Заслуженный деятель Казахстана Кайрат Кемалов вошел в число победителей кинофестиваля YARHA Festival в Камеруне, сообщает Kazpravda.kz   

Фото: пресс-служба ГЦПНК

По информации Госцентра поддержки национального кино, известный казахстанский актер Кайрат Кемалов, сыгравший в художественном фильме «Ақ боз үй», удостоился награды  в столице Камеруна Яунде. Это экранизация одноименного романа известного казахстанского писателя Смагула Елубая.

Кинокартина рассказывает реальную историю об испытаниях, выпавших на долю жителей казахского аула в 30-х годах прошлого века. Фильм режиссера Бегарса Елубая повествует об истории одной семьи. Кайрат Кемалов сыграл роль бия Пахраддина.  Фильм получил положительные отзывы местных зрителей. Пришедшие на просмотр высоко оценили игру актеров отечественного кино.

Напомним, что и на международном кинофестивале тюркского мира KORKUT ATA в турецком городе Бурса Кайрат Кемалов также удостоился награды за лучшую мужскую роль.

#кино #актер #Африка #кинофестиваль #Камерун #Кайрат Кемалов #лучшая мужская роль

Популярное

Все
Дайте лед!
Главный выбор Казахстана
Арендное жилье для работаю­щей молодежи выдали в Шымкенте
Прорывной в буквальном смысле стала изношенная на 74% теплосеть в Петропавловске
Шинель, шомполка и «Марс» в багажнике
Почему молодым нужно ехать в ауыл?
Гуманитарная работа под угрозой
Фиктивные справки о беременности помогали избежать наказания
Тепло, вода и газовые трубы
Мошенница продавала липовые сертификаты об образовании в Усть-Каменогорске
Цели обозначены, теперь только вперед
В поселке Карагандинской области частично обрушился дом, есть жертвы
Грохот Громотухи
От Китая до Франции
Переходя на личности
Фронтовик, футболист, тренер
Пересекая границы, объединяя сердца
Не воруй, а то посадят
Чтобы старость была в радость
О справедливости, добре и чести
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
На грани остановки
Будем честны друг с другом
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
И подъехал к мечети экскаватор...
На участке голанского преткновения
Вернуть нельзя оставить
Иртыш вышел из берегов
Ставил деньги – проиграл жизнь
Жители каких регионов Казахстана ощутили землетрясение
Авоська от кутюр
Напал на школьницу
Срединный коридор открывается
Самолетам не разрешали сесть в аэропорту Алматы, один ушел на запасной аэродром
Землетрясение в Алматы: в МЧС создали оперативный штаб
Электрошок из банка
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
К вулкану по полярному плато
Школьница покончила жизнь самоубийством в Шымкенте
Медсестры с автоматами
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)

Читайте также

Триумфальное возращение: балеты «Язык любви» и «Туманы врем…
Димаш Кудайберген выступил с победителями конкурса Virtuoso…
Услышать голос молодых
Путешествие в детство

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]