В Минэнерго заверили, что на внутреннем рынке бензина хватит на всех покупателей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство энергетики РК сообщило о начале экспорта автобензина, передает Kazpravda.kz

В ведомстве проинформировали о том, что на сегодня нефтеперерабатывающая отрасль страны представлена тремя крупнотоннажными и технологичными нефтеперерабатывающими заводами:

- Атырауский НПЗ – мощность переработки 5,5 млн тонн в год;

- Павлодарский НХЗ – 5,5 млн тонн в год;

- Шымкентский НПЗ – 6 млн тонн в год.

Дополнительно в Актау функционирует ТОО «СП «CaspiBitum», перерабатывающее до 1,5 млн тонн каражанбасской нефти в год.

Таким образом, совокупные перерабатывающие мощности Казахстана составляют 18,5 млн тонн нефти в год, что позволяет практически полностью покрывать текущие потребности внутреннего рынка в горюче-смазочных материалах (ГСМ), заключили в Минэнерго.