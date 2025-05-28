Казахстанский бензин снова пошёл на экспорт

Энергетика
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Дана Аменова
корреспондент

В Минэнерго заверили, что на внутреннем рынке бензина хватит на всех покупателей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство энергетики РК сообщило о начале экспорта автобензина, передает Kazpravda.kz

В ведомстве проинформировали о том, что на сегодня нефтеперерабатывающая отрасль страны представлена тремя крупнотоннажными и технологичными нефтеперерабатывающими заводами:

- Атырауский НПЗ – мощность переработки 5,5 млн тонн в год;
- Павлодарский НХЗ – 5,5 млн тонн в год;
- Шымкентский НПЗ – 6 млн тонн в год.

Дополнительно в Актау функционирует ТОО «СП «CaspiBitum», перерабатывающее до 1,5 млн тонн каражанбасской нефти в год.

Таким образом, совокупные перерабатывающие мощности Казахстана составляют 18,5 млн тонн нефти в год, что позволяет практически полностью покрывать текущие потребности внутреннего рынка в горюче-смазочных материалах (ГСМ), заключили в Минэнерго.

#бензин #Минэнерго #НПЗ #экспорт

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