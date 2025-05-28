В Минэнерго заверили, что на внутреннем рынке бензина хватит на всех покупателей
Министерство энергетики РК сообщило о начале экспорта автобензина, передает Kazpravda.kz
В ведомстве проинформировали о том, что на сегодня нефтеперерабатывающая отрасль страны представлена тремя крупнотоннажными и технологичными нефтеперерабатывающими заводами:
- Атырауский НПЗ – мощность переработки 5,5 млн тонн в год;
- Павлодарский НХЗ – 5,5 млн тонн в год;
- Шымкентский НПЗ – 6 млн тонн в год.
Дополнительно в Актау функционирует ТОО «СП «CaspiBitum», перерабатывающее до 1,5 млн тонн каражанбасской нефти в год.
Таким образом, совокупные перерабатывающие мощности Казахстана составляют 18,5 млн тонн нефти в год, что позволяет практически полностью покрывать текущие потребности внутреннего рынка в горюче-смазочных материалах (ГСМ), заключили в Минэнерго.