Развитие угольной генерации: новые мощности и модернизация действующих станций

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Программа рассчитана на пятилетний период и нацелена на создание устойчивой основы для энергоемких отраслей и растущего спроса на вычислительные мощности. В рамках проекта привлекается не менее 7,5 трлн теңге исключительно внебюджетных инвестиций с применением пяти механизмов финансирования, включая кредитование через АО «БРК», МФО, БВУ и институты развития холдинга «Байтерек».

Задачи по реализации Национального проекта заключаются в строительстве новых генерирующих мощностей, модернизации существующих энергетических активов, обеспечении кадровой устойчивости отрасли, создание механизма устойчивого и доступного финансирования и долгосрочной и сбалансированной топливно-логистической базы угольной генерации. В рамках проекта предусмотрено строительство восьми новых и модернизация 11 существующих энергоисточников. В частности, запланировано возведение ТЭЦ в Кокшетау (240 МВт), Семее (360 МВт), Усть-Каменогорске (360 МВт), Жезказгане (500 МВт), ТЭС в Караганде (180 МВт) и Экибастузе (350 МВт), а также КЭС в Курчатове (700 МВт) и Экибастузе (2 640 МВт).

Реализация отдельных проектов уже началась. В Кокшетау ведется строительство новой ТЭЦ мощностью 240 МВт по электроэнергии и 520 Гкал/ч по теплу. Она позволит полностью покрыть растущую потребность города в тепловой энергии. В Семее в апреле 2026 года началось строительство ТЭЦ-3, которое позволит ликвидировать существующий дефицит тепловой энергии, в том числе на правобережной части города, и повысить надежность теплоснабжения порядка 320 тыс. жителей. В совокупности новые теплоисточники в Кокшетау и Семее обеспечат более надежное теплоснабжение около 500 тыс. жителей двух городов. Кроме того, в 2025-2026 годах путем проведения тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, определены реализаторы проектов строительства Экибастузской ГРЭС-3 и ГРЭС в городе Курчатов.

На сегодня по проектам ведутся работы по разработке технических документов необходимых для начала строительства. Параллельно предусмотрена модернизация действующих энергоисточников. Работы затронут ГРЭС «Аксу», Экибастузскую ГРЭС-2, где планируется строительство блоков №3 и №4 мощностью по 550 МВт каждый (на сегодня заключены инвестиционные соглашения, предусматривающие ввод энергоблоков не позднее 2028 года и 2030 года соответственно), станции в Шахтинске, Топаре, Караганде и ряд других объектов. Внедрение передовых технологий позволит существенно снизить износ оборудования, уменьшить экологические выбросы и сформировать устойчивую кадрово-топливную базу отрасли.

Таким образом, комплексная реализация Правительством Национальных проектов способствует обновлению инфраструктуры и социальной сферы страны. Ввод в эксплуатацию в регионах Казахстана сотен объектов здравоохранения и образования, модернизация коммунальных сетей, привлечение внебюджетных инвестиций в энергетику и развитие телекоммуникационной инфраструктуры создают надежную основу для повышения качества и доступности услуг для граждан, укрепления энергетической и цифровой безопасности и дальнейшего экономического роста.