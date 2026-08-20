Более 800 МВт новых мощностей планируют ввести в Казахстане в 2027 году

Энергетика

Министерство энергетики продолжает системную работу по обеспечению надежного и бесперебойного энергоснабжения страны, наращиванию генерирующих мощностей и созданию необходимого резерва электроэнергии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2027 году в Казахстане планируется ввести 845 МВт новых энергомощностей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

В частности, предусмотрен ввод 5 газотурбинных установок на Жамбылской ГРЭС общей мощностью 210 МВт, парогазовой установки на ТОО «МАЭК» мощностью 160 МВт, первого этапа проекта ТОО «Баскуат Энергопром» — 5 газопоршневых установок общей мощностью 34,7 МВт, а также парогазовой установки ТОО «Kazakhmys Energy» мощностью 70 МВт.

Кроме того, планируется реализация проектов ВИЭ мощностью 570 МВт. В их числе СЭС в Алматинской области мощностью 100 МВт, три СЭС в Кызылординской области — 70 МВт, две ВЭС в Актюбинской области мощностью по 100 МВт каждая, ВЭС в Кызылординской области — 50 МВт, ВЭС в Туркестанской области — 50 МВт, две ВЭС в области Абай общей мощностью 100 МВт.

Ввод новых мощностей позволит уже в 1 квартале 2027 года покрыть потребности страны в электроэнергии. К концу 2027 года ожидается формирование профицита электроэнергии порядка 1,3 млрд кВт·ч.

Отметим, что в 2026 году в Казахстане ожидается ввод около 2,6 ГВт новых энергомощностей. В частности, планируется ввод четырех газовых электростанций, расширение двух действующих электростанций, а также 10 новых объектов возобновляемых источников энергии.

#Казахстан #энергетика #планы #энергомощности

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