Казахстанский фильм победил на международном фестивале в России

Кино,Культура
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Фильм «Граждане крыши» одержал победу в номинации «Душа России. Мировое кино» на XXIII Международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Фильм был создан при поддержке Министерства культуры и информации РК и Государственного центра поддержки национального кино.

«Граждане крыши» — дебютная работа режиссёра Гульшат Смагуловой, затрагивающая важные темы поиска себя, любви и силы человеческой доброты. Фильм рассказывает о том, как случайные встречи и поступки могут существенно изменить судьбу человека и помочь ему найти своё место в мире.

Приз Фонда «Росконгресс» был присуждён картине за её способность объединять культурные и исторические ценности, трансформируя их в современный визуальный и смысловой контекст.

«Дух огня» — один из ведущих российских фестивалей, посвящённых дебютному кино. Он является важной платформой для молодых и начинающих режиссёров. В этом году в конкурсе участвовали кинодебюты из 14 стран, включая Малайзию, Китай, Республику Корея, Японию, Таиланд, Иран, Индию, Сингапур и другие.

 

#Казахстан #Россия #фестиваль #фильм

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