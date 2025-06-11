Фото: МНВО

Студент первого курса специальности «Туризм» Международного инженерно-технологического университета Роман Степанец, успешно завершил 260 онлайн-курсов на международной образовательной платформе Coursera и стал чемпионом среди обучающихся казахстанских вузов, сообщает Kazpravda.kz

По информации МНВО, Роман освоил 12 специализаций по менеджменту, финансам, психологии, средствам массовой информации и искусственному интеллекту от ведущих университетов мира – Йеля, Стэнфорда, Университета Мичигана, Уэслиана и других.

В личный топ курсов Романа вошли курсы «Финансовые рынки» от Йельского университета, курсы по психологии и искусственному интеллекту от Уэслианского и Пенсильванского университетов.

«Самообразование для меня – это стиль жизни. Coursera дала доступ к лучшим преподавателям, и я постарался использовать этот шанс», – отметил студент.

Роман активно применяет полученные знания: помогает другим студентам в обучении на Coursera и развивает компетенции в области коммуникации и цифрового обучения. Помимо учёбы он занимается музыкой, спортом и чтением.