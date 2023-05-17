Казахстанский велогонщик скончался на 24-м году жизни

На 24-м году жизни скончался талантливый казахстанский велосипедист Динмухаммед Улысбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации велосипедного спорта.

Фото: cycling.kz

Казахстанская федерация велосипедного спорта выразила глубочайшие соболезнования родным и близким Динмухаммеда Улысбаева.

«Его уход из жизни – тяжелое потрясение для всего велосипедного сообщества.

За период своей спортивной карьеры Динмухаммед выиграл чемпионат Азии по велоспорту на шоссе, становился победителем этапов Кубка мира, а также неоднократно завоевывал медали Национального чемпионата РК», – говорится в сообщении федерации.

Причина смерти молодого велогонщика не сообщается.