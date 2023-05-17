Казахстанский велогонщик скончался на 24-м году жизни
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На 24-м году жизни скончался талантливый казахстанский велосипедист Динмухаммед Улысбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации велосипедного спорта.
Казахстанская федерация велосипедного спорта выразила глубочайшие соболезнования родным и близким Динмухаммеда Улысбаева.
«Его уход из жизни – тяжелое потрясение для всего велосипедного сообщества.
За период своей спортивной карьеры Динмухаммед выиграл чемпионат Азии по велоспорту на шоссе, становился победителем этапов Кубка мира, а также неоднократно завоевывал медали Национального чемпионата РК», – говорится в сообщении федерации.
Причина смерти молодого велогонщика не сообщается.