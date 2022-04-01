Казахстанцы могут въезжать в Россию по суше без ПЦР-теста

Казахстанцам с 1 апреля 2022 года не нужны тесты на коронавирус при въезде в Россию по суше. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача России №10 от 30 марта 2022 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Посольства Казахстана в России.

Согласно документу, въезжающие в Россию через сухопутные пункты пропуска граждане стран Евразийского экономического союза (в том числе Казахстана) с 1 апреля 2022 года могут не сдавать тест на коронавирус и не заполнять соответствующую анкету.

Как сообщалось ранее, согласно Распоряжению Правительства России от 29 марта 2022 года граждане Казахстана могут свободно без предъявления дополнительных оснований въезжать в РФ через сухопутные пункты пропуска. Въезд казахстанцев в Россию возможен только через сухопутные пункты пропуска российско-казахстанской и российско-монгольской границ.