Казахстанцы смогут обучаться в вузах Азербайджана

В рамках соглашения между министерствами двух стран о сотрудничестве в области образования азербайджанское правительство предлагает казахстанцам 10 грантов на 2024–2025 учебный год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Миннауки
Они будут предоставлены по следующим программам: по программе бакалавриат - 5 мест; по программе магистратура - 5 мест.
Обучение на азербайджанском или английском языках.
Для студентов с несоответствующими знаниями языка обучения или специальности организуются подготовительные курсы.
Для обучения на английском языке необходимо иметь действующие сертификаты с уровнем не ниже: для программы «Бакалавриат» – IELTS 5.0 из 9.0; TOEFL 40 из 120; для программы «Магистратура» - IELTS 5.5 из 9.0; TOEFL 50 из 120.
Кандидаты выбирают 3 университета и специальности из утвержденного списка по своему усмотрению.
Грант предусматривает покрытие следующих расходов: бесплатное обучение, ежемесячная стипендия, медицинская страховка. Остальные расходы, в том числе транспортные, покрываются обладателем гранта самостоятельно.
Заявки принимаются онлайн через портал «электронного правительства» - eGov.kz либо нарочно в офисе ЦМП в г. Астане с 09:00 ч. 19 июля до 18:30 часов 29 июля.
Дополнительную информацию о необходимых документах, инструкции по подаче документов вы можете найти на сайте АО «Центр международных программ» - bolashak.gov.kz.