Казахстанцы смогут обучаться в вузах Азербайджана

В рамках соглашения между министерствами двух стран о сотрудничестве в области образования азербайджанское правительство предлагает казахстанцам 10 грантов на 2024–2025 учебный год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Миннауки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Они будут предоставлены по следующим программам: по программе бакалавриат - 5 мест; по программе магистратура - 5 мест.

Обучение на азербайджанском или английском языках.

Для студентов с несоответствующими знаниями языка обучения или специальности организуются подготовительные курсы.

Для обучения на английском языке необходимо иметь действующие сертификаты с уровнем не ниже: для программы «Бакалавриат» – IELTS 5.0 из 9.0; TOEFL 40 из 120; для программы «Магистратура» - IELTS 5.5 из 9.0; TOEFL 50 из 120.

Кандидаты выбирают 3 университета и специальности из утвержденного списка по своему усмотрению.

Грант предусматривает покрытие следующих расходов: бесплатное обучение, ежемесячная стипендия, медицинская страховка. Остальные расходы, в том числе транспортные, покрываются обладателем гранта самостоятельно.

Заявки принимаются онлайн через портал «электронного правительства» - eGov.kz либо нарочно в офисе ЦМП в г. Астане с 09:00 ч. 19 июля до 18:30 часов 29 июля.

Дополнительную информацию о необходимых документах, инструкции по подаче документов вы можете найти на сайте АО «Центр международных программ» - bolashak.gov.kz.