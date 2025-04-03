«Казахстану не о чем беспокоиться» - эксперт о введении пошлин на импорт в США

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Известный экономист Расул Рысмамбетов в телеграм-канале ArtFinanz прокомментировал введение администрацией Трампа пошлин на казахстанский импорт до 27%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По мнению Рысмамбетова, «глобальные конфликты — это не наш «пожар».

«Прямые эффекты по нам не ударят. Да, если президент Трамп взорвал термоядерную тарифную бомбу – где-то нас слегка заденет ударной волной, но это скорее психологический эффект. Главное наше преимущество, что Казахстан не входит в эпицентр торговых войн», - считает он.  

По словам экономиста, основной конфликт сейчас — между США и крупнейшими экономиками мира (Китай, ЕС). В США их называют «грязные» 15 стран, на которые Трамп обещал наложить тарифы. Торговля Казахстана с Америкой — менее 1% от внешнего товарооборота, поэтому никаких сильных ударов по экономике республика не ощутит, даже после введения 27% пошлин на наши товары, и вот почему.

«Мы в США в прошлом году продали товаров на более чем 2 млрд долларов, а купили оттуда на 1 млрд долларов. То есть мы в торговом профиците, и почти 10 лет продаем в США больше, чем оттуда покупаем. Да, мы есть в списке тарифов и на мой взгляд это чистая формальность. А те самые 27%, которые Америка введет по импорту из Казахстана - практически не касаются нашего экспорта, так как наши товары заходят в Штаты по списку стратегических материалов и под пошлины не попадают – это президентское исключение», - отметил эксперт.

Рассуждая про косвенные последствия от эффекта на другие страны, Рысмамбетов полагает, что некоторые товары для республики даже могут подешеветь. Те страны, против которых вводятся пошлины, будут искать новые рынки — и вполне возможно, Казахстан получит более выгодные предложения по ценам на технику, металлы, транспортные средства или стройматериалы. Это может даже улучшить условия для бизнеса и потребителей в Казахстане. Республика, конечно, не сможет заместить рынок США, однако на фоне других стран в СНГ – казахстанский рынок привлекателен ценой, а не объемом, считает экономист.

«Глобальная инфляция — это не полностью наша инфляция. Если пошлины действительно ускорят инфляцию в США (а повышение цены для американского потребителя – это проинфляционный фактор) — это может ослабить доллар. В таком случае Казахстану станет дешевле закупать импорт из долларовой зоны, и тенге к доллару даже может укрепиться», - отметил экономист.

Рысмамбетов убежден, что Казахстан — не объект торговой войны, а скорее остров стабильности между турбулентными регионами и это не просто слова. По его мнению, глобальные конфликты — это шанс быть нейтральным посредником, расширить экспорт, укрепить торговые связи с Азией, ЕС и другими странами.

«Кстати, это очень приятный факт – мы торгуем с США напрямую и одни из немногих стран СНГ, у которых такой профицит из небольших экономик. Наряду с нами – похожие тарифы ввели против Южной Кореи и других «тигров», - заметил он.

По словам эксперта, Казахстану надо обязательно брать пример и ориентироваться на своего производителя. Необходимо ужесточить требования к пониманию, что такое местный производитель, сильнее нажать на сельское хозяйство, переработку и машиностроение. Сейчас может появиться окно возможностей, когда можно занять денег подешевле и купить оборудование получше. Вот сейчас и пригодятся деньги АО НУХ «Байтерек». Главное – действовать быстро.

#Казахстан #США #мнение #пошлины #экономист

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