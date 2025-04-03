Тариф для Казахстана превысил даже тариф для ЕС - для Евросоюза Трамп установил 20 процентов
Президент США Дональд Трамп раскрыл размер пошлин, которые Вашингтон вводит в отношении ряда стран. Так, для Казахстана вводится тариф в 27%, для Китая — в 34%, для ЕС — в 20%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК
В ходе выступления он представил таблицу, согласно которой, тарифы затронут в том числе:
Китай — 34%;
Европейский союз — 20%;
Индия - 26%;
Вьетнам — 46%;
Тайвань — 32%;
Япония — 24%;
Южная Корея — 25%;
Таиланд — 36%;
Швейцария — 31%;
Индонезия — 32%;
Малайзия — 24%;
Камбоджа — 49%;
Великобритания — 10%;
Южная Африка — 30%;
Бразилия — 10%;
Бангладеш — 34%;
Сингапур — 10%;
Израиль — 17%;
Филиппины — 17%;
Чили — 10%;
Пакистан — 29%;
Шри-Ланка — 44%;
Казахстан — 27%;
Сербия — 37%;
Мадагаскар — 47%;
Мьянма — 44%;
Лаос — 48%.
Наибольшие пошлины — в 50% — вводятся в отношении Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон.
Пошлины затронут ряд стран СНГ. Кроме Казахстана с 27% тарифы вводятся для Молдавии (31%), Украины, Грузии, Азербайджана, Армении, Туркменистана, Монголии, Кыргызстана и Таджикистана (по 10%).
Кроме того, США введут минимальный базовый тариф в размере 10% для других стран, «чтобы помочь восстановить нашу экономику и предотвратить мошенничество», добавил Трамп.
Для введения пошлин президент США объявил чрезвычайное положение. Эти тарифы станут дополнением к уже существующим пошлинам и сборам. Например, тариф для Китая составит 54%, поскольку до этого Трамп ввел в отношении Пекина 10-процентные пошлины, затем увеличив их вдвое, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, передает CNN.
Также с 3 апреля начнут действовать 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, а не позднее 3 мая — на ввозимые автозапчасти, произведенные не в США. Продолжают действовать и введенные тарифы в отношении Канады и Мексики.
Трамп назвал введение пошлин с «декларацией экономической независимости» и счел, что 2 апреля войдет в историю как «день возрождения американской промышленности».
Белый дом опубликовал перечень стран в социальной сети Х. Согласно этим данным, в Казахстане действуют 54% тарифов на американские товары, поэтому США вводят зеркальные меры – 27% на казахстанскую продукцию.