Тариф для Казахстана превысил даже тариф для ЕС - для Евросоюза Трамп установил 20 процентов

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Президент США Дональд Трамп раскрыл размер пошлин, которые Вашингтон вводит в отношении ряда стран. Так, для Казахстана вводится тариф в 27%, для Китая — в 34%, для ЕС — в 20%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

В ходе выступления он представил таблицу, согласно которой, тарифы затронут в том числе:

Китай — 34%;

Европейский союз — 20%;

Индия - 26%;

Вьетнам — 46%;

Тайвань — 32%;

Япония — 24%;

Южная Корея — 25%;

Таиланд — 36%;

Швейцария — 31%;

Индонезия — 32%;

Малайзия — 24%;

Камбоджа — 49%;

Великобритания — 10%;

Южная Африка — 30%;

Бразилия — 10%;

Бангладеш — 34%;

Сингапур — 10%;

Израиль — 17%;

Филиппины — 17%;

Чили — 10%;

Пакистан — 29%;

Шри-Ланка — 44%;

Казахстан — 27%;

Сербия — 37%;

Мадагаскар — 47%;

Мьянма — 44%;

Лаос — 48%.

Наибольшие пошлины — в 50% — вводятся в отношении Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон.

Пошлины затронут ряд стран СНГ. Кроме Казахстана с 27% тарифы вводятся для Молдавии (31%), Украины, Грузии, Азербайджана, Армении, Туркменистана, Монголии, Кыргызстана и Таджикистана (по 10%).

Кроме того, США введут минимальный базовый тариф в размере 10% для других стран, «чтобы помочь восстановить нашу экономику и предотвратить мошенничество», добавил Трамп.

Для введения пошлин президент США объявил чрезвычайное положение. Эти тарифы станут дополнением к уже существующим пошлинам и сборам. Например, тариф для Китая составит 54%, поскольку до этого Трамп ввел в отношении Пекина 10-процентные пошлины, затем увеличив их вдвое, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, передает CNN.

Также с 3 апреля начнут действовать 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, а не позднее 3 мая — на ввозимые автозапчасти, произведенные не в США. Продолжают действовать и введенные тарифы в отношении Канады и Мексики.

Трамп назвал введение пошлин с «декларацией экономической независимости» и счел, что 2 апреля войдет в историю как «день возрождения американской промышленности».

Белый дом опубликовал перечень стран в социальной сети Х. Согласно этим данным, в Казахстане действуют 54% тарифов на американские товары, поэтому США вводят зеркальные меры – 27% на казахстанскую продукцию.