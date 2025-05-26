Продажи билетов в кинотеатры США и Канады на выходных, включая отмечаемый в понедельник День памяти (Memorial Day), достигли $322 млн, что является рекордным показателем для этого праздника, знаменующего начало летнего киносезона, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

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Лидером североамериканского проката стал римейк семейной комедии «Лило и Ститч», заработавший $145,5 млн с пятницы по воскресенье, пишет издание The Variety. С учетом понедельника аналитики оценивают совокупные сборы фильма в $183 млн.

Другая громкая премьера, «Миссия невыполнима: Финальная расплата», собрала $63 млн за три дня - это рекордный дебют в истории франшизы. Четырехдневный показатель оценивается экспертами в $77 млн. Еще $127 млн фильму принес прокат в остальном мире.

Восьмая часть шпионского боевика с Томом Крузом, как ожидается, станет последней в серии. Фильм называют одним из самых дорогих в истории - его бюджет оценивается в $400 млн. Для того, чтобы студия Paramount вышла в плюс, общемировые сборы фильма должны составить порядка $800 млн. Задача выглядит сложной, но выполнимой: фильм "Миссия невыполнима: Последствия» 2018 года заработал в общей сложности $791 млн.