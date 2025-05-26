Кинотеатры США и Канады сделали рекордные кассовые сборы

Кино,США,Lifestyle
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Продажи билетов в кинотеатры США и Канады на выходных, включая отмечаемый в понедельник День памяти (Memorial Day), достигли $322 млн, что является рекордным показателем для этого праздника, знаменующего начало летнего киносезона, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Лидером североамериканского проката стал римейк семейной комедии «Лило и Ститч», заработавший $145,5 млн с пятницы по воскресенье, пишет издание The Variety. С учетом понедельника аналитики оценивают совокупные сборы фильма в $183 млн.

Другая громкая премьера, «Миссия невыполнима: Финальная расплата», собрала $63 млн за три дня - это рекордный дебют в истории франшизы. Четырехдневный показатель оценивается экспертами в $77 млн. Еще $127 млн фильму принес прокат в остальном мире.

Восьмая часть шпионского боевика с Томом Крузом, как ожидается, станет последней в серии. Фильм называют одним из самых дорогих в истории - его бюджет оценивается в $400 млн. Для того, чтобы студия Paramount вышла в плюс, общемировые сборы фильма должны составить порядка $800 млн. Задача выглядит сложной, но выполнимой: фильм "Миссия невыполнима: Последствия» 2018 года заработал в общей сложности $791 млн.

«С учетом такого дебюта и отличных показателей за рубежом, «Финальная расплата» заработает много денег, - отметил Дэвид Гросс из консалтинговой компании Franchise Entertainment Research. - Однако затраты на фильм были огромными, и им повезет, если они окажутся безубыточными».

 

#США #кинотеатр #Канада

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