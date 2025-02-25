Кирилл Курдиди завоевал бронзу чемпионата Азии по велоспорту на треке
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Он преодолел километр за 1 минуту 0,666 секунды
Представитель команды Казахстана по велоспорту на треке Кирилл Курдиди стал бронзовым призером чемпионата Азии в Малайзии, сообщает Kazpravda.kz
Спортсмен завоевал бронзовую медаль в гите. Он преодолел 1 000 метров за 1 минуту 0,666 секунды, отметили в Национальном олимпийском комитете РК.
Победу одержал Рюто Итида из Японии. Следом за ним финишировал Ци Лю (Китай).
Ранее казахстанские спортсмены на ЧА стали третьими в командной гонке преследования, добавили в НОК.