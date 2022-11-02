Клуб КПЛ наказали из-за поведения зрителей

ФК "Ордабасы" понес наказание из-за поведения зрителей на домашней игре 25-го тура КПЛ-2022 против "Актобе". Об этом сообщила пресс-служба КФФ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Такое решение было принято на очередном заседании контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Казахстанской федерации футбола.

"За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в использовании пиротехнических средств (файера) после окончания матча, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК "Ордабасы" наложить штраф в размере 100 МРП. ФК "Ордабасы" уплатить штраф до 1 декабря 2022 года включительно", - говорится в сообщении.

Отметим, что матч в Шымкенте завершился со счетом 2:2. "Ордабасы" отыгрался со счета 0:2.