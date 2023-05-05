Ключ к знаниям – интерес

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Наталья Денисова

В Кызылорде в Доме дружбы открыты курсы казахского языка для всех желающих его изучать. Ведет их замечательный молодой преподаватель Елена Пак.

фото из открытых источников

Многие кызылординцы, кстати, отмечают, что Елена – прекрасный пример человека с активной граж­данской позицией и ответственным отношением к государственному языку. Милая корейская девушка знает его на пять, но не останавливается в изучении глубин казахского языка, делится своими знаниями с другими и с удовольствием работает в интереснейшей организации, по сути дела, крыле областной АНК – «Ассамблея жастары».

Родилась Елена в красивом ауле Акмая в Шиелийском районе Кызылординской области.

– Семья Пак – одна из прибывших на казахскую землю в силу исторических обстоя­тельств, вынужденные переселенцы, – рассказывает наша героиня. – Село Акмая, в котором я родилась, оказалось благодатным, гостеприимном местом и стало второй родиной для моих родных. Дедушка Виталий Пак был рисоводом, бабушка Светлана Лян работала бухгалтером. Папа мой Владимир и мама Татьяна тоже нашли свое место в жизни, у них свое дело. Я работаю, занимаюсь общественной деятельностью.

В родном селе Елена окончила школу № 49, затем филологический факультет Кызылординского государственного университета имени Коркыт-ата.

– Сейчас проживаю в Кызыл­орде, – рассказывает Елена, – хотя и окончила вуз, продолжаю учебу, а также работаю старшим экспертом КГУ «Қоғамдық келісім». А еще я руководитель региональной организации «Ассамб­лея жастары». Работа, на мой взгляд, очень интересная, я общительный человек, мне нравятся знакомство с новыми людьми, организация различных мероприятий, выступления, дебаты – как раз это и входит в сферу моей деятельности.

Работы с молодежью, по словам Елены, много, в том числе и в плане популяризации казахского языка.

– Мы привлекаем молодежь, организовываем волонтерскую работу, занимаемся благотворительностью, – рассказывает наша героиня. – Одна из сильных моих сторон – знание государственного языка, и я являюсь председателем клуба по изучению литературного наследия «Абай казынасына саяхат». Всегда была лидером в классе, школе, университете. И сейчас также стремлюсь к результативной учебе и хочу получить хороший опыт в работе.

Казахский язык Елена Пак знает с детства.

– Да, в родном селе вокруг нас жили казахские семьи, мы, дети, общались, ходили друг к другу в гости, и, по сути, я маленькой начала говорить сразу на двух языках, – рассказывает она. – Конечно, на казахском поначалу говорила с акцентом. И так было до окончания младших классов. А в старших стала углубленно и целенаправленно изучать казахский язык, выучила его на достаточно высоком уровне, и сейчас имею профессию преподавателя казахского языка.

Елена благодаря своему стремлению учить казахский язык выросла в окружении множества прекрасных литературных произведений казахских авторов. Сегодня у нее есть желание изучать тонкости языкознания.

Бесплатных курсов казахского языка в Доме дружбы ждали члены многих этнокультурных центров, которые базируются в этом здании. Ведь в любом возрасте хочется пополнить багаж знаний при каждой возможности.

– Я постараюсь для каждого слушателя курсов подобрать максимально удобную методику, и, думаю, мы справимся с задачей сделать обучение приятным и полезным для кызылординцев всех возрастов и уровней владения казахским языком, – говорит Елена Пак.

#Кызылорда #обучение #язык #государственныйязык #ДомДружбы #қазақтілі

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