Ключ к знаниям – интерес Статьи 5 мая 2023 г. 4:00 344 Наталья Денисова В Кызылорде в Доме дружбы открыты курсы казахского языка для всех желающих его изучать. Ведет их замечательный молодой преподаватель Елена Пак. фото из открытых источников Многие кызылординцы, кстати, отмечают, что Елена – прекрасный пример человека с активной гражданской позицией и ответственным отношением к государственному языку. Милая корейская девушка знает его на пять, но не останавливается в изучении глубин казахского языка, делится своими знаниями с другими и с удовольствием работает в интереснейшей организации, по сути дела, крыле областной АНК – «Ассамблея жастары». Родилась Елена в красивом ауле Акмая в Шиелийском районе Кызылординской области. – Семья Пак – одна из прибывших на казахскую землю в силу исторических обстоятельств, вынужденные переселенцы, – рассказывает наша героиня. – Село Акмая, в котором я родилась, оказалось благодатным, гостеприимном местом и стало второй родиной для моих родных. Дедушка Виталий Пак был рисоводом, бабушка Светлана Лян работала бухгалтером. Папа мой Владимир и мама Татьяна тоже нашли свое место в жизни, у них свое дело. Я работаю, занимаюсь общественной деятельностью. В родном селе Елена окончила школу № 49, затем филологический факультет Кызылординского государственного университета имени Коркыт-ата. – Сейчас проживаю в Кызылорде, – рассказывает Елена, – хотя и окончила вуз, продолжаю учебу, а также работаю старшим экспертом КГУ «Қоғамдық келісім». А еще я руководитель региональной организации «Ассамблея жастары». Работа, на мой взгляд, очень интересная, я общительный человек, мне нравятся знакомство с новыми людьми, организация различных мероприятий, выступления, дебаты – как раз это и входит в сферу моей деятельности. Работы с молодежью, по словам Елены, много, в том числе и в плане популяризации казахского языка. – Мы привлекаем молодежь, организовываем волонтерскую работу, занимаемся благотворительностью, – рассказывает наша героиня. – Одна из сильных моих сторон – знание государственного языка, и я являюсь председателем клуба по изучению литературного наследия «Абай казынасына саяхат». Всегда была лидером в классе, школе, университете. И сейчас также стремлюсь к результативной учебе и хочу получить хороший опыт в работе. Казахский язык Елена Пак знает с детства. – Да, в родном селе вокруг нас жили казахские семьи, мы, дети, общались, ходили друг к другу в гости, и, по сути, я маленькой начала говорить сразу на двух языках, – рассказывает она. – Конечно, на казахском поначалу говорила с акцентом. И так было до окончания младших классов. А в старших стала углубленно и целенаправленно изучать казахский язык, выучила его на достаточно высоком уровне, и сейчас имею профессию преподавателя казахского языка. Елена благодаря своему стремлению учить казахский язык выросла в окружении множества прекрасных литературных произведений казахских авторов. Сегодня у нее есть желание изучать тонкости языкознания. Бесплатных курсов казахского языка в Доме дружбы ждали члены многих этнокультурных центров, которые базируются в этом здании. Ведь в любом возрасте хочется пополнить багаж знаний при каждой возможности. – Я постараюсь для каждого слушателя курсов подобрать максимально удобную методику, и, думаю, мы справимся с задачей сделать обучение приятным и полезным для кызылординцев всех возрастов и уровней владения казахским языком, – говорит Елена Пак. #Кызылорда #обучение #язык #государственныйязык #ДомДружбы #қазақтілі