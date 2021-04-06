КНДР не будет участвовать в Олимпийских играх в Токио

КНДР не будет принимать участие в Олимпиаде в Токио летом этого года, чтобы защитить своих спортсменов от заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило во вторник южнокорейское агентство Yonhap, передает Tass.ru.
По его данным, такое решение было принято на заседании Национального олимпийского комитета КНДР, состоявшемся в Пхеньяне 25 марта.
По данным агентства ЦТАК, сессия НОК КНДР прошла 25 марта в формате видеоконференции. Участники заседания обсудили "практические вопросы, связанные с проведением общественных спортивных мероприятий".
В своих выступлениях председатель НОК Ким Ир Гук, который также занимает пост министра спорта, и другие участники говорили в том числе о необходимости "укрепления сотрудничества с международными спортивными организациями".
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и состоятся 23 июля-8 августа 2021 года.
По его данным, такое решение было принято на заседании Национального олимпийского комитета КНДР, состоявшемся в Пхеньяне 25 марта.
По данным агентства ЦТАК, сессия НОК КНДР прошла 25 марта в формате видеоконференции. Участники заседания обсудили "практические вопросы, связанные с проведением общественных спортивных мероприятий".
В своих выступлениях председатель НОК Ким Ир Гук, который также занимает пост министра спорта, и другие участники говорили в том числе о необходимости "укрепления сотрудничества с международными спортивными организациями".
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и состоятся 23 июля-8 августа 2021 года.