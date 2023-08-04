Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
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Названа дата объявления итогов конкурса образовательных грантов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан.
Согласно сообщению, итоги конкурса по присуждению государственных образовательных грантов будут объявлены на официальном сайте и Telegram-канале Министерства науки и высшего образования РК, 5 августа, в 12:00 ч.
Удачи сопутствует каждому абитуриенту пожелали в министерстве.