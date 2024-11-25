Когда построят новый НПЗ – ответ главы Минэнерго

В ходе правчаса в Мажилисе по вопросам развития нефтегазовой отрасли министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что новый НПЗ начнут строить через 8 лет, передает корреспондент Kazpravda.kz
«В связи с ожидаемым дефицитом светлых нефтепродуктов в 2036 году требуется начать проектирование нового НПЗ мощностью 10 млн тонн в год, но не позднее 2030 года. Строительство планируется начать в 2032 году», — сказал министр.
Он отметил, что потребность Казахстана в топливе увеличится дополнительно на 2 миллиона тонн дизельного топлива в год, что приведет к дефициту и он будет возрастать.
«В период 2028–2030 годов необходимо постоянно актуализировать балансы производства-потребления из-за возможного импорта ГСМ в 2036–2040 годах. Строительство нового НПЗ закроет потребности страны в ГСМ с 2040 по 2050 год и позволит экспортировать ГСМ на быстро развивающиеся рынки Центральной, Южной и Юго-Западной Азии», - добавил глава Минэнерго.