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Общество
Когда завершится срок выплат гарантийного возмещения вкладчикам Capital Bank Kazakhstan

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сообщает о том, что выплата гарантийного возмещения вкладчикам АО «Capital Bank Kazakhstan» осуществляется до 3 июля текущего года включительно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Возмещения по гарантируемым депозитам вкладчики указанного банка могут получить как через отделения банка-агента АО «Евразийский Банк», так и онлайн.

«Онлайн-заявление можно подать в несколько кликов через электронный портал выплат КФГД, где также есть возможность проверить сумму к выплате и отслеживать статус своего обращения. Для онлайн-обращения вкладчику необходимо иметь актуальную электронную цифровую подпись (ЭЦП) и пройти видеоидентификацию или ввести SMS-код, отправленный на номер мобильного телефона. Более подробная инструкция по подаче заявления онлайн доступна на сайте КФГД», – рассказал председатель КФГД Адиль Утембаев.

При этом следует отметить, что подача заявления онлайн доступна непосредственно владельцам банковских счетов, платежных карточек и вкладов. Соответственно, иные лица, такие как законные представители вкладчика (по доверенности, наследники или иные правообладатели), должны обратиться в банк-агент, предоставив подтверждающие документы, согласно перечню, размещенному на сайте КФГД.

После истечения срока выплат гарантийного возмещения (3 июля 2022 года) невостребованные вкладчиками АО «Capital Bank Kazakhstan» суммы будут перечислены в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в виде их добровольных пенсионных взносов. Перевод денег согласно Закону «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан» будет осуществлен в течение 30 календарных дней с даты завершения срока выплат, то есть до 2 августа 2022 года включительно.

«Вкладчики, которые до 3 июля 2022 года включительно не успели по уважительным причинам обратиться за возмещением, в том числе чьи невостребованные суммы были перечислены в ЕНПФ, имеют право на получение гарантийного возмещения путем подачи в КФГД письменного заявления. При себе нужно иметь документы, подтверждающие наличие уважительной причины. Перечень уважительных причин определен Законом «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан», - заключил Адиль Утембаев.

Всю подробную информацию можно получить по бесплатному короткому номеру 1460, на сайте www.kdif.kz, а также направить запрос по электронной почте: info@kdif.kz или задать вопрос в Теlegram-чате @kdif_ask.

 

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