Колледжи ждут курсантов

Об этом на брифинге в Службе цент­ральных коммуникаций проинформировал начальник департамента военного образования и науки Министерства обороны РК генерал-майор Жумабек Ахметов. Спикер отметил, что в систему военного образования оборонного ведомства входят три республиканские школы «Жас улан» (они находятся в Алматы, Караганде и Шымкенте), два военных колледжа, три института и Национальный университет обороны. Подготовка кадров по уровням высшего и послевузовского образования осуществляется и за рубежом.

Воспитанники школ «Жас улан» изу­чают программу общего среднего образования с углубленным изучением иностранных языков, постигают военные дисциплины и серьезно занимаются физической подготовкой.

– В соответствии с Концепцией развития военного образования и науки Во­оруженных сил Республики Казахстан до 2030 года предусмотрено преобразование республиканских школ «Жас улан» в военные колледжи, – поделился планами генерал-майор Жумабек Ахметов.

Техническое и профессиональное образование осуществляется в военных колледжах городов Астаны и Щучинска Акмолинской области. Поступить в них можно на базе 9-х и 11-х классов. Выпускники колледжей получают воинское звание «младший сержант» и свидетельство об окончании курсов подготовки водителей категорий «В» и «С1».

Начальник департамента проинформировал также о расширении перечня специальностей в военных вузах. Так, в Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи г. Алматы уже ведется подготовка курсантов на базе ТОО «Международная образовательная корпорация» по специальности «эксплуа­тация, организация и осуществление военного строительства, эксплуатация зданий и сооружений». В этом году будет также проведен набор на обучение по журналистике и связям с общественностью, а также дирижированию.

В Военном институте Сил воздушной обороны им. Т. Бегельдинова уже начали готовить специалистов по направлению «морская техника и технологии в военном деле». Их обучение проводится на базе НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова» в Актау. Военный институт Сухопутных войск им. С. Нурмагамбетова проводит набор по специальности «физическая культура и спорт в военном деле». Для этого заключен меморандум с Казахской академией спорта и туризма г. Алматы.

Кандидаты, подавшие заявления для поступления в учебные заведения Мин­обороны, проходят профессионально-психологический отбор, медицинское освидетельствование, проверку физической подготовленности. Для пос­тупающих на летные специальности есть особые требования к состоянию здоровья.